donaueschingen/villingen Erfolgreiche Premiere vor 7000 Zuschauern

Marco Knöbel aus Donaueschingen gewinnt in Abu Dhabi seinen ersten Profi-Kampf

Kampfsport: (jümü) Der bisher auf nationaler Ebene erfolgreiche Donaueschinger Marco Knöbel hat jetzt auch seinen ersten internationalen Kampf als Profi im MMA (Mixed Martial Arts), einem Mix aus verschiedenen Kampfsportarten, gewonnen. Vor 7000 begeisterten Zuschauern in einer extra für diesen Kampf gebauten Arena in Abu Dhabi besiegte der 33-Jährige seinen Gegner Ben Forsyth aus dem Team des weltweit bekannten MMA-Champions Conor McGregor aus Irland.

Nach nur einer Minute und 29 Sekunden war der auf dreimal fünf Minuten angesetzte Europaliga-Kampf beendet. „Ich habe einige harte Treffer im Stand landen können, die Wirkung erzielten. Mit einem Würgegriff auf dem Boden habe ich ihn dann zur Aufgabe gezwungen“, schildert Knöbel seinen kurzweiligen Auftritt. „Ich war sechs Tage in den Vereinten Arabischen Emiraten und es war ein tolles Erlebnis.“

Mit dem Sieg hat sich der Donaueschinger MMA-Spezialist zwei weitere Profikämpfe im Stall eines Scheichs aus Abu Dhabi gesichert und hat jetzt die Chance, in die Champions-League aufzusteigen. „Das ist natürlich ein Traum für mich“, betont der Donaustädter, der in seiner Heimatstadt eine Kampfsportschule betreibt. Tagsüber ist auch noch bei einem Wellpapphersteller aus Bräunlingen als Verpackungsmittelmechaniker tätig.

„An MMA hat mich schon immer die Kameradschaft und der Zusammenhalt fasziniert“, erklärt der Baaremer. Auf sein Alter angesprochen meint Knöbel: „Ich bin mitten in meiner besten Zeit, körperlich fit und verfüge über die entsprechende Erfahrung.“ Diese Eigenschaften, gepaart mit Disziplin, Leidenschaft und Ehrgeiz, will er auch im nächsten Profikampf, vermutlich Ende des Jahres, in die Waagschale werfen. „Zuvor wird aber erst noch geheiratet“, schmunzelt der sympathische Kampfsportler.