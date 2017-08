Regionalsport schwarzwald Er läuft und läuft und läuft...

Der Tannheimer Leichtathlet Walter Blessing ist mit 78 Jahren noch hochmotiviert und setzt sich sich stetig neue Ziele. Bald folgt der nächste Halbmarathon

Leichtathletik: Es gibt immer wieder Sportler, vor denen die Zuschauer symbolisch den Hut ziehen. Sportler die auch im fortgeschrittenen Alter sich nicht auf die heimische Couch zurückziehen, sondern in der Natur ihrer Leidenschaft frönen und dabei beachtliche Ergebnisse abliefern. Der Tannheimer Walter Blessing gehört genau in diese Kategorie. Auch mit inzwischen 78 Jahren lässt es sich Blessing nicht nehmen, an verschiedenen Laufwettbewerben teilzunehmen. "So lange ich gesund bin, werde ich das machen, was mir Spaß macht. Für mich ist das der Lauf, zumal es immer wieder schön ist, alte Freunde oder Weggefährden zu treffen", sagt der rüstige Senior.

Viele Jahre spielte Blessing beim FC Tannheim Fußball. Als sich diese Zeit dem Ende neigte, entdeckte er den Laufsport. Zeit war dennoch für andere Hobbys, wie die Feuerwehr oder die Musikkapelle Tannheim, für die er 59 Jahre aktiv war. "Ich habe mich nach dem Fußball immer mehr in den Laufsport reingefuchst. Rund um Tannheim gibt es zudem schöne Trainingsstrecken. Zwei- bis dreimal in der Woche bin ich da unterwegs." Doch wer trainiert, will sich auch gegen Konkurrenten messen. "Bei der Denzer-Cup-Laufserie gibt es einige Läufer in meiner Altersklasse. Natürlich bin ich da hoch motiviert, um einen guten Platz und eine gute Zeit zu schaffen", sagt der sportliche Rentner, der für den LT Unterkirnach an den Start geht.

Erfolge gab es in der nun schon langen Lauf-Laufbahn des Tannheims, der früher in der Industrie und zuletzt bei der Post arbeitete, einige. "Da sind schon einige Medaillen und Urkunden zusammengekommen." Zuletzt bekam er bei der deutschen Feuerwehrwehrmeisterschaft 2017 die goldene Plakette, ebenso wie bei der baden-württembergischen Meisterschaft im Januar im Crosslauf. Möglicherweise wird die Erfolgsserie sogar schon bald fortgeschrieben, denn am Wochenende startet Blessing beim Lauf in Schönwald. In einer Woche nimmt er sogar den Halbmarathon in Sonthofen im Allgäu im Angriff. "Der Halbmarathon schreckt mich nicht. Das ist immer eine schöne Distanz", ergänzt der Sportler, der die 21 Kilometer in der Vergangenheit auch schon beim Schwarzwaldmarathon rund um Bräunlingen absolvierte.

Vor dem Abstecher nach Bayern hat der 78-Jährige jedoch noch einige Trainingseinheiten angesetzt. Acht bis zehn Kilometer sollten es dann doch sein. "Aktuell kann ich einfach noch nicht loslassen und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht." Die Motivation ist weiterhin groß und so wird der Name Walter Blessing wohl noch oft in den Ergebnislisten auftauchen. Die Zuschauer und einige Laufkameraden werden auch dann wieder symbolisch den Hut vor seinen Leistungen ziehen. Die Couch kann warten, denn die Laufstrecken locken.