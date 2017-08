Regionalsport Schwarzwald Empfang für Vize-Weltmeisterin

Ringerin Aline Focken kehrt nach WM-Silber nach Triberg zurück

Mit der Silbermedaille im Gepäck kehrte die Wahl-Tribergerin Aline Focken (in der Mitte kniend) von der Weltmeisterschaft aus Paris zurück. Als die Ringerin am Sonntag in ihrem neuen Wohnort eintraf, wurde sie von Vereinsmitgliedern des SV Triberg mit einem kleinen Empfang überrascht. Die gebürtige Krefelderin freute sich natürlich darüber: „Ich fand’s cool. Ich mag die Leute hier in Triberg.“ Aline Focken zog vor wenigen Wochen in den Schwarzwald zu ihrem langjährigen Partner Jan Rotter, Bundesliga-Ringer beim SV Triberg. Dass es bei der WM in Paris nicht fürs oberste Podest reichte, hat die 26-Jährige mittlerweile gut weggesteckt. „Anfangs war ich schon etwas enttäuscht, da ich meine Finalgegnerin auch schon geschlagen habe. Aber mittlerweile überwiegt die Freude über die Silbermedaille“, so Focken. Bild: privat