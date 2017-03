Eine offene Rechnung

wiha.Panthers Schwenningen empfangen am Sonntag Speyer. Velcic-Team will Revanche für Vorrunden-Niederlage

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Basketball-Regionalliga: (mb) Wenn die Wiha Panthers VS zu ungewohnter Zeit am Sonntag um 17.30 Uhr in der Deutenberghalle auf die BIS Baskets Speyer treffen, ist eine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel brachten die Pfälzer den Schwenninger Raubkatzen ihre erste Saisonniederlage bei.

Die Gäste aus Speyer spielten eine formidable Hinrunde und waren bis zur Winterpause der hartnäckigste Panthers-Verfolger. Im neuen Jahr ist beim Team von Trainer Carl Mbassa jedoch ein wenig der Wurm drin. Es setzte Niederlagen gegen Tübingen, in Limburg, gegen Karlsruhe, in Langen, gegen Lich und zuletzt gar in Kaiserslautern. Immerhin konnte gegen Koblenz ein Prestigesieg eingefahren werden.

Die Qualität im Team des letztjährigen Pro B-Absteigers ist trotz der kleinen Negativserie hoch: die beiden US-Amerikaner Aaron Ellis (früher in Schwenningen) und Khobi Williamson zählen zu den besten Big Men der Liga und stellten Edin Alispahic und Co. im Hinspiel vor große Probleme. Mit Joshua Creek und den Spaniern Salto Sabate und Seron ist auch der Backcourt stark besetzt. Gegen die Panthers glänzte im Hinspiel zudem der Deutsche Jan Hartinger.

„Wir wollen uns gegen Speyer für die Vorrundenniederlage revanchieren“, so Panthers-Trainer Alen Velcic. „Meine Mannschaft hat wieder Fahrt aufgenommen im Training und will die Partie unbedingt gewinnen“. Im Vorrunden-Duell habe man das Leistungsvermögen nicht aufs Feld gebracht, zudem zu viele Fehler gemacht. „Wir brauchen offensiv mehr Dynamik als im Hinspiel, defensiv müssen wir das Niveau hochhalten“, gibt Velcic den Plan vor.

Für die letzten drei Saisonspiele will der vorzeitige Meister nochmals kräftig Gas geben, ein gemütlicher Saisonausklang ist nicht angesagt: „Wir stehen jetzt besonders im Fokus und wollen durch gute Leistungen Werbung für unser Team machen“, so Velcic. Zum Spiel dürften alle Akteure einsatzfähig sein.

Trotz der ungewohnten Uhrzeit hofft Panthers-Boss Frank Singer auf gute Besucherzahlen. „Wir hoffen, dass die Euphorie auch in dieses Spiel mitgenommen werden kann. Eine tolle Atmosphäre ist unser Markenzeichen und Grund für die extrem gute Heimserie“.