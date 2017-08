Regionalsport Schwarzwald Eindrucksvolles Comeback

Daniel Keilwitz triumphiert mit Alexander Mattschull in Budapest

Motorsport: (gru) Beim vierten Lauf der Blancpain-Sprint-Series feierte Daniel Keilwitz aus Villingen-Schwenningen ein eindrucksvolles Comeback. Zusammen mit Alexander Mattschull triumphierte der Doppelstädter im Rinaldi-Ferrari auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests.

Der Doppelstädter steuerte den 600 PS starken Ferrari 488 GT3 zum Divisionssieg in der ProAm-Kategorie, in welcher sich ein Profipilot das Cockpit mit einem „Gentlemenfahrer“ teilt. Mindestens genauso bedeutend wie der Sieg ist für Keilwitz die erfreuliche Tatsache, dass der ehemalige GT-Europameister und Ex-ADAC Masters-Champion nichts von seinem tollen Speed verloren hat.

Der 28-Jährige hatte sich vor zwei Monaten bei einem Highspeed-Unfall bei Tempo 250 im Rahmen von Testfahrten auf der Ardennenachterbahn von Spa-Francorchamps Bein- und Rippenbrüche zugezogen. Dadurch musste er drei wichtige Rennen aussetzen.

Mattschull/Keilwitz verteidigten durch ihren Erfolg in Ungarn die Tabellenführung in der ProAm-Klasse. Das Meisterschafts-Finale wird am 17. September auf dem Nürburgring ausgetragen. Am gleichen Wochenende wird auch ein ADAC Masters-Event auf dem Sachsenring ausgefahren, bei dem sich Keilwitz eigentlich wieder hinter das Volant seiner Callaway Corvette klemmen soll. Der Doppelstädter wird jedoch aufgrund des möglichen Titelgewinns bei der Blancpain-Meisterschaft einen Start in der Eifel bevorzugen.

Bereits am kommenden Wochenende ist Keilwitz wiederum am Start. Für einmal wechselt er auf ein „Stuttgarter Rössle“, wenn er im Rahmen der prestigeträchtigen Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft einen für den Gesamtsieg taugenden Porsche 911 GT3 des Fricadelli-Racing-Teams steuert.