Ein unglaublicher Kampfgeist  Interview mit TV Villingens Trainer Sven Johansson

Die Villinger Volleyballerinnen machten mit dem Sieg beim TV Holz vorzeitig ihr Meisterstück in der 3. Liga. Im SÜDKURIER-Interview spricht Trainer Sven Johansson über den Erfolg.

Herzlichen Glückwunsch an Sie Herr Johansson und das ganze Team. Was bedeutet Ihnen persönlich die Meisterschaft?

Die Saison war sehr intensiv. Ich habe sehr viel gelernt und mich als Trainer weiterentwickelt. Die Meisterschaft zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben. Sie ist eine Bestätigung für unsere harte Arbeit. Ich habe noch mehr gelernt, wie die Spielerinnen denken. Die Gespräche waren sehr wertvoll.

Wann war Ihnen im Saisonverlauf klar, dass Sie eine außergewöhnliche Mannschaft haben, die als Aufsteiger den Titel gewinnen kann?

Nach der Hinrunde. Wir hatten mit dem 0:3 in Sinsheim einen Dämpfer bekommen. Danach hat meine Mannschaft sehr fokussiert gespielt. Wie wir uns auf die Top-Spiele eingestellt haben, war ganz große Klasse. Zudem haben wir es geschafft, das Verletzungspech zu kompensieren. Immerhin hat sich Judith Gäbler am ersten Spieltag verletzt und die ganze Saison nicht gespielt. Auch Juliane Zeitvogel und Viviane Hones fielen lange aus. Die Rückrunde war einzigartig. Da haben wir unser ganzes Potenzial ausgespielt.

Die Mannschaft hat 19 von 21 Spielen gewonnen. Bleibt eine kleine Träne im Knopfloch wegen des Aufstiegsverzichts in die 2. Bundesliga?

Bei mir nicht, weil das Thema frühzeitig vom Tisch war. Nicht ganz glücklich war jedoch in diesem Zusammenhang, dass einige Spielerinnen von unserem Aufstiegsverzicht aus der Presse erfahren haben.

Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Wie bereits erwähnt die Fokussierung auf die Spiele. Dazu kommt ein unglaublicher Kampfgeist. Kein Satz und kein Ball wird verloren gegeben. Die Spielerinnen sind auch physisch sehr belastbar. Wenn anderen Teams nach drei Sätzen die Kraft ausging, weil sie am Limit spielten, konnten wir stets nachlegen. Mit der Athletik haben wir unsere Nachteile bei der Körpergröße ausgeglichen.

Viele Trainer sind froh, eine oder zwei Spielerinnen zu haben, die gut aufschlagen. Bei Ihnen kann das nahezu die ganze Mannschaft. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg?

Auf jeden Fall. Wir haben in diesem Bereich ein großes Potenzial. Ich bin sogar in der glücklichen Lage, Spielerinnen von der Bank für Angaben zu bringen. Wir haben das aber auch intensiv trainiert.

Es folgt ein spielfreies Wochenende und dann ein für Villingen bedeutungsloses Spiel in Schmiden. Wie blicken Sie auf diese Partie?

Ich freue mich darauf. Der Druck ist weg. Es wird ein Spiel, in dem wir uns als würdiger Meister zeigen wollen. Ich hatte von meiner Seite schon in Holz mir keinen Druck gemacht. Da war ich in den Heimspielen zuvor viel angespannter und habe aggressiver gecoacht.

Viviane Hones wechselt nach Offenburg. Die sportliche Zukunft von Juliane Zeitvogel und Larissa Claaßen im Team ist fraglich. Ihnen drohen drei Abgänge aus dem Meister-Kader. Machen Sie sich Sorgen?

Wenn eine Saison in der 2. Bundesliga vor uns stehen würde, dann ja. Andererseits sind wir es seit Jahren gewöhnt, dass es in der Mannschaft ein Kommen und Gehen gibt. Hinzu kommen seit Jahren Verletzungssorgen. Wir sind nicht in der Lage, Spielerinnen für den Volleyballsport nach Villingen zu holen. Also müssen wir die Lücken selbst schließen. Ich möchte wieder mit einem Kader von 12 bis 13 Spielerinnen in die kommende Saison gehen, um wieder Vollgas-Volleyball zu spielen. Wir haben nicht jedes Jahr das Glück, Spielerinnen wie Larissa Claaßen oder Nadine Hones zu bekommen.

Gibt es externe Anfragen von Spielerinnen?

Nein. Aber das ist kein Wunder. Alle sind noch im Ligabetrieb und konzentrieren sich auf ihre Teams.

Wie wichtig ist beim TV Villingen das Team hinter dem Team?

Wir haben das große Glück, hier erstklassig besetzt zu sein. Mein Co-Trainer Robert Senk hat einen gewaltigen Anteil an der Meisterschaft. Ebenso Athletiktrainerin Grit Müller. Hinzu kommen die vielen Helfer im Umfeld und unsere medizinische Abteilung, mit denen wir sehr gut aufgestellt sind.

Wie sehen diesepunktspielfreie Woche und die folgenden Wochen aus?

Am heutigen Dienstag wird ganz normal trainiert. Am Donnerstag folgt ein Fototermin bei einem Sponsor. Schließlich hat Grit Müller die ganze Mannschaft zu sich zu einer Feier eingeladen. Nächste Woche wird wieder trainiert. Ich möchte die Saison professionell beenden. Nach dem letzten Spiel folgt eine zweiwöchige Pause. Dann steigen wir bereits wieder mit dem Athletiktraining für die neue Runde ein.

Schmiden hat sich nicht auf einen Tausch des Heimrechts am letzten Spieltag eingelassen. Wird es dennoch eine Meisterschaftsfeier mit den Fans geben?

Wir werden am 7. Mai unser Volleyballturnier mit Mannschaften der Sponsoren spielen. An diesem Sonntag soll es auch eine Feier mit den Fans und der ganzen Mannschaft geben. Bei den detaillierten Planungen halte ich mich aber heraus. Ich weiß nur, dass es Ehrungen geben wird. Wir alle hoffen, dass viele unserer Fans am 7. Mai auch ohne ein Spiel in die Hoptbühlhalle kommen.

