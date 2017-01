Donaueschingen Ein besonders erfolgreiches Jahr

Reiter-Familie Krieg blickt mit Freude auf die Erfolge 2016 zurück

Springreiten: Es war ein sensationell erfolgreiches Jahr 2016 für den 22-jährigen Springreiter Niklas Krieg vom RuF Donaueschingen. Schon in der zweiten Januarhälfte 2017 geht es zu den Springen nach Münster und Leipzig.

An Leipzig erinnert sich Niklas Krieg besonders gerne. Dort sorgte der Profireiter vor einem Jahr mit dem Weltcup-Sieg auf seiner Stute Carella für Aufsehen. Es folgte die Teilnahme beim Weltcup in Zürich sowie am Weltcupfinale in Göteborg. Allerdings musste der Springreiter 2016 auch einige Rückschläge verkraften. Ihm wurde schmerzlich bewusst, dass ein Reiter ohne ein gutes Pferd nichts ist. Aufgrund einer Verletzung fiel Carella fünf Monate lang aus. So blieb Krieg auch die Teilnahme am CHIO in Aachen verwehrt. „Es war sehr schade, dass ich in Aachen nicht reiten konnte“, so Krieg.

Geduld war in dieser Phase gefragt. Behutsam wurde die Holsteiner Stute wieder aufgebaut und gab bei den Hallenturnieren im November in Stuttgart und München ihr Comeback. „Nun ist Carella wieder topfit und in Schuss“, sagt Vater Andreas Krieg, der 2011 in Stuttgart noch selbst am Start war. Nun konzentriert er sich mit seiner Frau Kirsten auf den Turnier- und Ausbildungsstall, den er seit 1987 in Nordstetten betreibt. Krieg ist zudem einer von drei neuen Turnierleitern bei den German Masters im November 2017.

Komplettiert wird die Reiterfamilie mit der 19-jährigen Tochter Leonie, die 2016 in München ihr Sportstudium begann. Sie wurde 2015 Team-Europameisterin der Jungen Reiter und überzeugte im Herbst in Donaueschingen mit starken Leistungen. Für 2017 gibt es wieder einen proppenvollen Turnierkalender abzuarbeiten. „Es wird sicherlich wieder ein spannendes Jahr“, sagt Andreas Krieg. Nun gilt es an die Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen.