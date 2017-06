Regionalsport Schwarzwald Ein Traum geht in Erfüllung. Stimmen zum Saisonfinale in der Fußball-Bezirksliga

„Ein Traum geht in Erfüllung.“ Stimmen zum Saisonfinale in der Fußball-Bezirksliga

So kommentieren die Beteiligten den letzten Spieltag

Fußball-Bezirksliga: (wmf/kat/daz) Was für ein Finale in der Fußball-Bezirksliga. Sowohl an der Spitze als auch am Tabellenende fielen erst am letzten Spieltag wichtige Entscheidungen. Während sich der SV Obereschach und FC Königsfeld ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft lieferten, sicherte sich der FC Brigachtal am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Hier einige Stimmen der beteiligten Vereine:

Willibald Hock (1. Vorsitzender SV Obereschach): „Für uns geht ein Traum in Erfüllung. Noch nie hat eine Obereschacher Mannschaft in der Landesliga gespielt. Wir haben immer an den Erfolg geglaubt und auch im letzten Spiel einen unbändigen Willen gezeigt. Der Erfolg rührt aus einer hervorragenden Teamarbeit des gesamten Vereins. Nun freuen wir uns auf die Landesliga. Das ist für uns eine ganz neue Situation, der wir uns mit großer Freude stellen werden.“

Mario Bibic (Trainer SV Obereschach): „Ich freue mich so sehr für den Verein, die Spieler und alle rund um den SV Obereschach, dass uns dieser Erfolg gelungen ist. Die Mannschaft hat sich die Meisterschaft durch den Zusammenhalt über 30 Spieltage hinweg verdient. Die Jungs haben immer an den großen Traum geglaubt und auch in den Trainingseinheiten alles gegeben. Ich bin unglaublich stolz auf alle in unserem Kader. Es war vor dem letzten Spieltag eine unglaublich enge Konstellation. Mein Respekt gilt dem FC Königsfeld, der immer drangeblieben ist und uns zu Spitzenleistungen gezwungen hat.“

Jörg Holik (Spielertrainer FC Königsfeld): „Gratulation an den SV Obereschach zur Meisterschaft. Wir sind keinesfalls enttäuscht und können uns nichts vorwerfen, denn wir haben eine super Saison gespielt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Es gibt keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Nun werden wir noch zwei Wochen Gas geben, um über die Relegation gegen den FC Überlingen den Landesliga-Aufstieg zu schaffen. Tendenziell ist es natürlich gut, dass wir in der Aufstiegsrunde im Rückspiel Heimrecht haben.“

Patrick Rominger (Torhüter FC Königsfeld): „Auch ich bin nicht enttäuscht. Bitter ist allerdings, dass wir eine Woche zuvor in Schönwald verloren haben. Ansonsten hätten wir es in der eigenen Hand gehabt. Nun freue ich mich auf die Aufstiegsspiele gegen Überlingen. Das sind noch zwei klasse Endspiele und für mich ist es etwas Besonderes, da ich aus dieser Region komme.“

Frank Ritzmann (Vorsitzender FC Brigachtal): „Unser Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an. Wir sind alle überglücklich, den direkten Klassenerhalt geschafft zu haben. Jetzt ist ein großer Druck von unseren Schultern abgefallen. Nun freuen uns auf die neue Bezirksliga-Saison.“