Donaueschingen Ein Punkt für Neckar Hammers

American Footballer spielen bei Badener Greifs unentschieden

American Football, Landesliga: (rom) Badener Greifs – Neckar Hammers 21:21 (0:14, 0:0, 13:7, 8:0). Mit einer im American Football eher ungewöhnlichen Punkteteilung kehrten die Schwenninger Footballer aus Karlsruhe an den Neckarursprung zurück.

Verschont von den Wetterkapriolen gelang den Hammers ein Start nach Maß. Zunächst punktete Tim Braun, den zweiten Touchdown erzielte Arne Voelte. Mit den erfolgreichen Zusatzkicks von Tim Braun führten die Neckarstädter nach dem ersten Spielviertel mit 0:14. Im zweiten Durchgang passierte nichts Spektakuläres, zur Halbzeit lagen die Hammers immer noch mit 0:14 in Führung.

Der Pausentee schien den Schwenningern nicht so gut bekommen zu sein, denn nun waren die Gastgeber am Zug. Mit ihren ersten zwei Touchdowns verkürzten die Karlsruher auf 13:14. Fabian Hassforther und Kicker Kevin Neumann vergrößerten jedoch vor dem letzten Abschnitt die Hammers-Führung auf 13:21. Zwei Fieldgoalversuche hätten den Vorteil der Neckarstädter weiter ausbauen können, doch eines wurde verschossen, das andere geblockt. Im letzten Viertel konnten die Gastgeber aus Nordbaden einen weiteren Touchdown markieren. Zum Ausgleich musste jedoch anstatt des Zusatzkicks eine Two-Point-Conversion her, die gelang und zum 21:21 führte. Die Hammers waren dann zwar noch einmal in aussichtsreicher Feldposition, konnten jedoch diese nicht in Zählbares ummünzen. Somit kam es am Ende einer fairen und ausgeglichenen Partie zu einem gerechten Remis.