Regionalsport Schwarzwald Ein Kaiser für Schonach

Zwei Spieler vom FC Schönwald wechseln zum Landesligisten

Fußball-Landesliga: (daz) Der FC Schonach hat mit zwei weiteren Neuverpflichtungen seine Personalplanungen für die Saison 2017/18 abgeschlossen. Vom Bezirksliga-Absteiger FC Schönwald verpflichteten die Schonacher Angreifer Julian Kaiser (25) und für die Defensive Oliver Masny (26). Zuvor hatten die Schonacher bereits Marcel Wetzig vom Ligakonkurrenten FC Furtwangen geholt. Vierter Zugang ist aus dem eigenen Nachwuchs Magnus Hettich. Abgänge gibt es beim Tabellensiebten der abgelaufenen Saison keine.

„Ich freue mich sehr, dass es mit der Verpflichtung von Kaiser und Masny geklappt hat. Julian kenne ich seit seiner Zeit im Jugendbereich und halte große Stücke auf ihn. Zwischen uns ist der Kontakt nie abgerissen. Oliver ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der eine solide Abwehrarbeit leistet. Beide passen auch menschlich sehr gut zu uns und werden die Mannschaft verstärken“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco.

Kaiser erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Tore für Schönwald, in der Saison davor zwölf. Viel hält Blanco auch vom Eigengewächs Hettich, der in der vergangenen Saison schon einige Kurzeinsätze im Landesliga-Team hatte. „Magnus ist ein großes Talent. Er kann auf der Sechs oder Acht im Mittelfeld spielen. Auf ihn freue ich mich. Er wird für Schonach noch sehr wertvoll werden“, ergänzt Blanco. Am 3. Juli bittet der Trainer nach der kurzen Sommerpause zum Auftakttraining.