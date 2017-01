Eishockey Ein Bilderbuch-Tag  rund um das Wintergame der Wild Wings

Die Schwenninger und Mannheimer Geschäftsführer sind hochzufrieden. Verwirrung gibt es derweil um die Zuschauer-Statistik der Deutschen-Eishockey-Liga.

Eishockey: Das größte Spektakel in der Schwenninger Eishockey-Geschichte ist Vergangenheit. Dennoch bleibt das DEL-Wintergame gegen Mannheim unvergesslich und trotz der 3:7-Niederlage bei den Wild Wings in positiver Erinnerung.

Lobesworte: Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Adler Mannheim, war nach dem Wintergame voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit den Schwenninger Verantwortlichen. „Das lief alles perfekt ab. Ich würde es als Bilderbuch-Zusammenarbeit bezeichnen“, sagte Hopp. Komplimente gab es aber auch von Schwenninger Seite an den Veranstalter. „Die Gespräche mit Daniel Hopp waren sehr kollegial. Ein großer Dank an die Mannheimer für die Organisation“, sagte Wild Wings-Geschäftsführer Michael Werner.

Adler im Plus: Auch in anderen Bereichen wirkte Daniel Hopp rundum zufrieden. Offenbar sind Bilderbücher für ihn eine besondere Auszeichnung. „Als Bilderbuch-Tag“, bezeichnete der 36-Jährige den vergangenen Samstag. Trotz der Kosten von rund einer Million Euro bleibt den Adlern laut Hopp „ein Überschuss“. Ausschlaggebend dafür seien das gute Catering und das gute Merchandising. Der Adler-Chef wies darauf hin, dass der Überschuss nicht unter den beiden Vereinen aufgeteilt wird. Das Geld fließt nach Mannheim.



Kein Neid: Die Tatsache, dass die Schwenninger von diesem finanziellen Plus nichts sehen werden, ist für Michael Werner völlig korrekt: „Da kommt keinerlei Neid auf. Mannheim hatte den Großteil der Arbeit und trug auch das Risiko der Veranstaltung.“ Die Wild Wings bekamen für das Wintergame im Vorfeld einen Festbetrag – unabhängig davon, ob der Veranstalter ein Plus erwirtschaftet.

Begeisterung: Michael Werner war nicht nur aufgrund der Organisation begeistert: „Es war etwas ganz, ganz Großes für unseren gesamten Verein. Die gesamte Schwenninger Eishockey-Familie war bei diesem Riesenerlebnis dabei.“ Ein wenig störte ihn natürlich das Endergebnis. „Aber“, so Werner, „Mannheim können wir nur schlagen, wenn alles passt. Deshalb müssen wir die Niederlage akzeptieren.“

Milchmädchenrechnung: Die Wild Wings-Führung hat das ambitionierte Ziel, dass sich der Zuschauerschnitt bei Heimspielen in Richtung 5000 bewegt. Blicken die Verantwortlichen in diesen Tagen auf die Statistik der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), müssten sie eigentlich jubeln. Dort wird Schwenningen mit einem Zuschauerschnitt von 5047 aufgeführt. Da das Wintergame offiziell ein Heimspiel der Wild Wings war, fließen die 25022 Zuschauer bei der DEL in die Statistik ein. Eine Milchmädchenrechnung, die die eigentliche Quote verfälscht. Für die Schwenninger Verantwortlichen dürfte der Zuschauerschnitt der „echten“ Heimspiele in der Helios-Arena zählen. Dieser liegt derzeit bei 3865. Vielleicht sorgt ja der leidenschaftliche Auftritt der Wild Wings-Mannschaft beim Wintergame dafür, dass der Schnitt steigt. Zumindest die 4000er-Marke könnte in dieser Saison noch überboten werden.

Wintergame-Wiederholung: Ein weiteres DEL-Wintergame zwischen Mannheim und Schwenningen dürfte es vorerst wohl nicht geben. „Das ist ein Event, das zirkulieren muss mit Stationen in ganz Deutschland. Ein Thema könnte es für uns in Zukunft aber dennoch wieder werden“, meinte Daniel Hopp. Ob es dann auch ein Thema für die Schwenninger Wild Wings wird, dürfte stark von den Mannheimern abhängen. „Wir hätten ein solches Event gar nicht organisieren können“, sagte Michael Werner.

Rückbau: Am 21. Dezember 2016 wurden direkt nach dem Heimspiel von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim die Umbau-Maßnahmen für das Wintergame gestartet. Zeitweise arbeiteten bis zu 150 Personen, um aus dem Fußball- ein Eisstadion zu machen. Am Samstagabend startete schon bald nach dem Abpfiff der Rückbau. Dabei wird die Rhein-Neckar-Arena auch einen neuen Rasen erhalten. Dieser soll laut Hopp rund 150.000 Euro kosten. Spätestens zum ersten Bundesliga-Spiel der Hoffenheimer am Samstag, 4. Februar, gegen Mainz soll das Stadion wieder fußballtauglich sein.