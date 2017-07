Ein Adrenalin-Kick wie beim Fallschirmspringen

Zehnkämpfer Maximililian Vollmer lieferte bei der U 20-Europameisterschaft in Italien mit Rang fünf und persönlicher Bestmarke einen überragenden Wettkampf ab. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 19-Jährige Marbacher über seinen Saisonhöhepunkt und sein großes Ziel in drei Jahren

Maximilian, Gratulation zu Rang fünf. Wie fällt Ihr persönliches EM-Fazit aus?

Es war ein Top-Wettkampf, mein stärkster bislang. Allerdings gibt es ein lachenden und ein weinendes Auge

Warum?

In den vergangenen Jahren hätte meine Punktzahl fast immer für eine Medaille gereicht. Bronze war insgeheim auch mein Ziel. Allerdings waren die Leistungen in diesem starken Jahrgang außergewöhnlich gut.

Neben dem persönlichen Zehnkampf-Rekord mit 7713 Punkten gab es noch mehrere Bestleistungen in den einzelnen Disziplinen. Offenbar verlief die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt optimal.

Das stimmt. Nachdem ich im April das Abitur bestanden hatte, konnte ich mich zum ersten Mal voll auf den Sport konzentrieren und hatte den Kopf frei. Ich konnte zudem erstmals über einen längeren Zeitraum zweimal täglich trainieren. Dabei bekam ich wertvolle Tipps von erfahrenen Zehnkampf-Profis.

Trotz der klasse Punktzahl wäre noch mehr drin gewesen, beim Stabhochsprung zum Beispiel. Ihnen ist der Stab gebrochen. Wie groß war der Schock danach?

Sehr, sehr groß. Es gibt wohl kaum einen Athleten, der das problemlos wegsteckt. Ich hatte auch extreme Angst vor den weiteren Versuchen. Die Lockerheit ging verloren und ich zog mir zudem eine Prellung am Fuß zu.

Sie zweifelten nach der Fußverletzung, ob Sie zu den letzten zwei Disziplinen überhaupt antreten. Wie lange hielten diese Zweifel an?

Ein, zwei Stunden. Ich hatte zudem Mineralien-Mangel und Schmerzen. Mir war extrem schlecht. Als der Physiotherapeut sagte, dass ich trotz der Prellung weitermachen kann, dachte ich mir: Vergiss die Schmerzen, bei einer EM kann es auch mal weh tun.

Kann man so etwas nach acht kräftezehrenden Disziplinen denn überhaupt wegstecken?

In einem Zehnkampf gibt es immer wieder Situationen, wo es schwer fällt. Aber die Motivation und die Emotionen waren größer. Der Adrenalin-Kick ist zeitweise wie beim Fallschirmspringen.

287 Punkte fehlen Ihnen noch zur magischen 8000er-Grenze. Wann wollen Sie diese Marke knacken?

Das Potenzial habe ich. Schon bei der EM hätte ich ohne Gegenwind über 100 Meter und ohne das Pech beim Stabhochsprung etwa 7900 Punkte erreicht. Zudem war es sehr heiß und ich habe zwischen den beiden Wettkampftagen nur drei Stunden geschlafen. Aber um die 8000 Punkte zu erreichen, muss vieles passen.

In drei Jahren sind die Olympischen Spiele in Tokio. Ein realistisches Ziel?

Ich denke, es ist sehr realistisch. In Deutschland gibt es zwar starke Zehnkämpfer. Allerdings haben die schon ein gewisses Alter erreicht. Ich bin optimistisch, dass ich es schaffen kann.

Und wie sieht die Planung für die nächsten Wochen und Monate aus?

Zunächst einmal will ich mich erholen. Ende September werde ich in Frankreich erstmals bei einem Zehnkampf der Männer starten. Zudem habe ich ein Stipendium für ein Studium in den USA. Dies will ich nächstes Jahr nutzen und mich dort intensiv auf Studium und Sport konzentrieren. Zuvor mache ich allerdings noch ein einjähriges Praktikum, um Erfahrungen zu sammeln.