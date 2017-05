Regionalsport Schwarzwald Edin Alispahic: Vom Fußball-Kind zum Local Player

Panthers-Kapitän verlängert Vertrag in Schwenningen

Basketball: (mb) Die Wiha Panthers VS treiben die Personalplanungen für die Pro B-Saison 2017/18 weiter voran. Die zweite Vertragsverlängerung bei den Schwenningern betrifft den Kapitän: Edin Alispahic, vor Jahresfrist wertvollster Spieler der Regionalliga und Seele des Teams, bleibt den Raubkatzen erhalten. „Edin ist ein feiner Mensch und ein hochklassiger Basketballer. Wir werden auch eine Liga höher viel Freude an ihm haben, da er sich sehr gut in das Teamgefüge einpasst“, weiß Trainer Alen Velcic. „Für die Panthers ist Edin ein Glücksfall und eine Identifikationsfigur. Es war uns wichtig, ihn weiterzuverpflichten“, fügt Panthers-Sprecher Matthias Busse an.

Auch privat steht für Alispahic ein wichtiger Schritt an: Im Sommer wird der 29-Jährige heiraten. Auch beruflich hat er in Schwenningen sein Glück gefunden, er arbeitet Vollzeit bei der Firma Sport Müller.

Alispahic besitzt zwar die slowenische Staatsbürgerschaft. Als Kind floh er jedoch mit seiner Familie vor dem Jugoslawien-Krieg nach Deutschland und fand im tiefen Niederbayern eine Bleibe. Der junge Edin spielte drei Jahre lang beim ESV Mühldorf Fußball.

Nachdem sich die Lage auf dem Balkan beruhigt hatte, kehrte Alispahics Familie nach Bosnien zurück und wurde dort basketballerisch ausgebildet. An Deutschland behielt er gute Erinnerungen und folgte dem Ruf in den Schwarzwald. Durch seine sportliche Ausbildung als Fußball-Kind in Deutschland gilt Alispahic nach der Definition der Basketballliga als „Local Player“.

Ein Begriff der den Panthers-Verantwortlichen weiterhin bitter aufstößt: „Was sich nach Kneipe und Traditionsultra anhört, ist in Wahrheit eine Konstruktion der 2. Basketball-Bundesliga, die zur Ausgrenzung nicht in Deutschland aufgewachsener Spieler, also im Wesentlichen zur Ausgrenzung von ‚Ausländern’, beschlossen wurde“, sagt Busse und fügt an: „Dass Edin als Local Player gilt, zeigt die Unsinnigkeit des Ligakonstruktes. Hätte er in Deutschland nicht Fußball gespielt, wäre er für die Verbandsfunktionäre nur irgendein Ausländer. So gehört er zu einer privilegierten Personengruppe, die angeblich zum Zwecke der Nachwuchsförderung besonders geschützt werden soll“.

In der 2. Bundesliga Pro B gilt ab der kommenden Saison eine neue Ausländerregel. Anstatt von drei deutschen Spielern müssen dann zu jedem Zeitpunkt des Spiels drei sogenannte Local Player auf dem Feld stehen. Zusätzlich dürfen in einer Partie maximal zwei Nicht-EU-Ausländer eingesetzt werden. Die Panthers akzeptieren auch die neue, modifizierte Regelung nicht und kündigten an, dass sie vor Gericht ziehen werden.