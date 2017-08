Drittes Spiel, dritter Aufsteiger

FC Löffingen erwartet am Samstag den Neuling aus Überlingen

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Überlingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Auch das dritte Punktspiel beschert dem FC Löffingen einen Aufsteiger. „Eine nicht ganz glückliche Konstellation“, sagt Löffingens Trainer Tim Heine. Sollten jedoch am Sonntag den bisherigen vier Punkten drei weitere Zähler hinzugefügt werden, wäre der Einstieg in die Saison gelungen und Löffingen könnte etwas gelassener in die Partien gegen „bekannte Gegner“ gehen.

Heine kennt den kommenden Konkurrenten gut. „Es ist weitestgehend die Mannschaft, die auch vor zwei Jahren in der Liga spielte. Sie haben Verstärkungen gewonnen, werden aber mit dem Auftakt auch nicht ganz glücklich sein.“ Am vergangenen Spieltag setzte es für Überlingen eine 0:5-Heimpleite gegen F.A.L., nachdem zuvor ein 1:1 in Donaueschingen gelungen war. Vor allem spielerisch und offensiv sieht Heine die Qualitäten bei Überlingen. Da passt es gut, dass bei Löffingen Abwehrchef Daniel Fuss wieder zur Verfügung steht. Für Heine „ein ganz wichtiger Mann und eine echte Säule“. Auch sonst hat Heine genügend Auswahl bei der Nominierung der ersten elf Spieler. Zwar ist Simon Weißenberger noch im Urlaub, doch ansonsten sind nahezu alle Akteure da und fit.

Gern verzichten kann Heine auf ein ähnliches Spektakel wie am vergangenen Sonntag beim 5:3-Erfolg in Obereschach. Sollte es diesmal ein 1:0-Sieg sein, würde Heine diesen im Vorfeld gern unterschreiben. Allerdings geht sein Blick nicht nur auf die Ergebnisse. „Wir wollen attraktiven Fußball spielen. Zudem gibt es den Entwicklungsprozess zu forcieren“, ergänzt Heine. Er will das Selbstvertrauen der Akteure stärken, denn mit Donaueschingen, Frickingen, dem FC 08 Villingen II und Walbertsweiler warten anschließend Gegner, die alle in der oberen Tabellenhälfte erwartet werden.