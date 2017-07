Donaueschingen Dressur auf hohem Niveau

Turnier im Villinger Friedengrund. Namhafte Reiter imDressur-Viereck

Reiten: (rom) Dressursport auf hohem Niveau wird vom Freitag bis Sonntag auf der Anlage des Reitverein (RV) Villingen geboten. Bis zur schweren Klasse gehen die Dressurreiter ins Viereck. Höhepunkt ist am Sonntag die Dressurprüfung Kl. S** (Intermediaire I, 2017).

Fast 350 Nennungen gingen beim RV Villingen ein, neuerlich ein Beweis dafür, dass sich die Dressureiter auf der Anlage im Friedengrund wohlfühlen. Auch diesmal mischen sich namhafte Reiter ins Starterfeld. Auch erfolgreiche Frackreiter aus der Region werden am Start sein. So kommt Tina von Briel vom RZ Frese nach Villingen. Sie wurde vergangenes Wochenende in Schutterwald Baden-Württembergische Meisterin der Amateure. Ebenfalls genannt hat Julia Schneider vom RFV Rottweil, die sich Bronze bei den Landesmeisterschaften der jungen Reiter sicherte. Und nicht zuletzt Jasmin Schaudt, Ehefrau des zweimaligen Olympiasiegers im Dressurreiten mit der Mannschaft von 1996 und 2004 Martin Schaudt, will in Villingen satteln. Sie siegte bereits 2015 im Großen Preis.

Aber auch die Lokalmatadore vom RV Villingen gehen hoch motiviert ins Dressurviereck. So wird Josephine Burger am Samstag in der zweithöchsten Prüfung erstmals in der schweren Klasse an den Start gehen. Auch Heinrich Haas, Pächter der Anlage im Friedengrund, Reitlehrer und Mitorganisator wird in den schweren Prüfungen am Start sein.

Turnierzeitplan

Freitag: 9 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. A, 12 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl L,

15 Uhr Dressurwettbewerb (E5/2),

16 Uhr Dressurprüfung Kl. M**.

Samstag: 8 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. M, 10:15 Uhr Dressurprüfung Kl. L* – Kandare, 13.45 Uhr Dressurprüfung Kl. M*, 17.30 Uhr Dressurprüfung Kl. S* (Prix St. Georges 2017).

Sonntag: 8 Uhr Dressurprüfung Kl. S*,10 Uhr Dressurprüfung Kl. A*, 12 Uhr Dressurprüfung Kl. L*- Tr., 16 Uhr Dressurprüfung Kl. S** (Intermediaire I , 2017).