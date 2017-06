Drei Schwarzwälder Duelle in der Qualifikation

Auslosung der Begegnungen im Südbadischen Vereinspokal

Fußball, Verbandspokal: (kat) Der Südbadische Fußballverband hat die Qualifikationspaarungen und die Hauptrunde im Südbadischen Verbandspokal ausgelost. Sieben Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald müssen in die Qualifikation. Dabei kommt es zu drei direkten Duellen.

Der FC Weiler (Kreisliga B) empfängt Landesligist DJK Villingen, Bezirksligist FV Tennenbronn den Landesligisten FC Furtwangen und Verbandsligist FC Neustadt Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach. Der FC Dauchingen erwartet den SV Aach-Eigeltingen (Kreisliga A, Bezirk Bodensee). Die Qualifikation ist für Samstag, 22. Juli, terminiert.

1. Hauptrunde

In der 1. Hauptrunde am Samstag, 29. Juli, empfängt der FC Löffingen Pokalverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen. Oberligist FC 08 Villingen gastiert beim Sieger der Qualifikationspartie SG Dettingen-Dingelsdorf gegen FC RW Salem.

Verbandsligist FC Bad Dürrheim und die beiden Landesligisten FC Schonach und DJK Donaueschingen müssen ebenfalls auswärts ran. Bad Dürrheim trifft auf den Sieger der Partie Spvgg F.A.L. – SC Pfullendorf. Schonach bekommt es entweder mit dem SV Denkingen oder dem SC Markdorf zu tun. Donaueschingen spielt gegen den Sieger der Partie Dauchingen – Aach-Eigeltingen.

Bezirkspokalsieger SV Geisingen empfängt entweder Furtwangen oder gastiert in Tennenbronn. Letzteres wäre zugleich eine Neuauflage des Bezirkspokal-Endspieles vor zwei Wochen. Der Sieger der Qualifikationspartie Neustadt – Obereschach gastiert beim Gewinner des Spiels SV Öhningen-Gaienhofen gegen FC Überlingen.

Weiler oder die DJK Villingen bekommt es mit Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell zu tun. Weiler hätte Heimrecht. Die Villinger müssten an den Bodensee reisen.

Die 2. Hauptrunde findet am Mittwoch, 9. August, statt. Setzt sich der FC 08 Villingen in der 1. Hauptrunde durch, gastieren die Nullachter in Runde zwei bei einem Schwarzwälder Team (Geisingen, Tennenbronn oder Furtwangen).

In der Qualifikation spielt immer die unterklassige Mannschaft zu Hause. Ab der ersten Runde haben Vereine, die auf Bezirksebene spielen, immer Heimrecht gegen Mannschaften aus überbezirklichen Ligen. Außerdem haben Landesligisten gegen die Oberligisten immer Heimrecht. Insgesamt nehmen in der kommenden Saison 76 Mannschaften am südbadischen Verbandspokal teil.