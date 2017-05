Regionalsport Schwarzwald Drei Neuzugänge beim FC Furtwangen

Fußball-Nachrichten aus dem Schwarzwald

FC Furtwangen

Drei Neuzugänge beim Landesligisten

Fußball-Landesliga: Der FC Furtwangen hat die ersten drei Neuzugänge für die kommende Saison. Vom A-Kreisligisten FC Triberg kommen die Brüder Heiko und Steffen Holzapfel zu den Bregtälern. Während Steffen Holzapfel im Offensivbereich für Schwung sorgen soll, ist sein Bruder als Abwehr- oder defensiver Mittelfeldspieler einsetzbar. Dritter Neuzugang ist Rückkehrer Markus Ringwald vom FC Waldkirch. Ringwald wechselte vor einem Jahr von den Bregtälern nach Waldkirch. Aus der eigenen A-Jugend kommt zudem Felix Ganter in den Landesliga-Kader. Gesucht wird noch ein Torhüter. Drei Spieler haben sich verabschiedet. Marcel Wetzig wechselt zum Ligakonkurrenten FC Schonach. Sebastian Stumpp und Thomas Hermann scheiden auf eigenen Wunsch aus dem Landesliga-Team aus, da sie sportlich etwas kürzer treten wollen. (daz)

FC Hüfingen

Claudio Andreotti neuer Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der FC Hüfingen hat für die kommende Saison einen Trainer gefunden. Claudio Andreotti übernimmt den aktuellen Tabellenzehnten. Andreotti hat zuletzt ein Jahr Pause eingelegt, um seine eigene Trainer-Ausbildung zu forcieren. Zuvor war Andreotti Trainer beim TuS Blumberg und als aktiver Spieler unter anderem in Bräunlingen am Ball. Das bisherige Trainer-Duo der Hüfinger, Javier Invernot/Michael Hägele wechselt im Sommer zum B-Ligisten SG Döggingen/Hausen vor Wald. (daz)

Relegationsrunde

SG Kirchen-Hausen trifft auf den FC Schönwald

Frauenfußball, Bezirksliga-Relegation: Die SG Kirchen-Hausen und der FC Schönwald treffen in der Relegationsrunde aufeinander. Dabei geht es darum, wer von den beiden Frauen-Teams nächste Saison in der Bezirksliga spielt. Schönwald wurde in der Bezirksliga Vorletzter und kann mit einer erfolgreichen Relegation den Abstieg vermeiden. Für Kreisligist SG Kirchen-Hausen geht es darum, den Aufstieg ins Bezirksoberhaus zu schaffen. Das Hinspiel in Kirchen-Hausen wird am Pfingstmontag (Anpfiff: 17.30 Uhr) ausgetragen. Das entscheidende Rückspiel in Schönwald ist am Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr. (kat)

Oberliga-Relegation

Freiburger FC startet in Aufstiegsrunde

Fußball, Aufstiegsrunde zur Oberliga: Der Freiburger FC startet am Mittwoch in die Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg. Der Vizemeister der Verbandsliga Südbaden aus dem Breisgau empfängt um 18.30 Uhr den FV Fortuna Heddesheim. Die Gäste wurden Zweiter in der Verbandsliga Baden. Das Rückspiel in Heddesheim ist bereits drei Tage später am Pfingstsamstag (15 Uhr). Die Mannschaft, die sich in diesem badischen Duell durchsetzt, trifft anschließend in den entscheidenden Spielen um den Oberliga-Aufstieg auf die TSG Backnang, den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg.