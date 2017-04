Regionalsport Schwarzwald Doppelter Einsatz für FC Furtwangen

Landesliga-Mannschaft aus dem Bregtal in Radolfzell und daheim gegen Salem

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr), FC Furtwangen – FC RW Salem (Montag, 15 Uhr). (daz) Vor dem FC Furtwangen liegt ein richtungweisendes Wochenende. Die mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgestürzten Bregtäler haben die große Chance, sich deutlich vom Tabellenkeller abzusetzen. Allerdings sind die Vorzeichen vor den beiden Partien komplett entgegengesetzt. Gegen Tabellenführer Radolfzell ist die Elf von Spielertrainer Markus Knackmuß krasser Außenseiter. Gegen die nur einen Punkt besseren Salemer trifft dieses Argument nicht zu.

"Wir werden das Spiel gegen Radolfzell keineswegs kampflos herschenken und uns auch nicht ausschließlich auf die Aufgabe am Montag konzentrieren. Mein Ziel sind vier Punkte aus beiden Partien", macht Knackmuß deutlich. Allerdings muss Furtwangen am Samstag auf Lukas Schmitz und Jens Fichter verzichten, die aus privaten Gründen abgesagt haben, jedoch am Montag wieder zur Verfügung stehen. Knackmuß wird improvisieren müssen, zumal Johannes Stumpp, Patrick Eschle, Marcel Wetzig und Jakob Prezer seit Wochen ausfallen in dieser Saison auch nicht mehr zurückkommen werden. Somit deutet viel darauf hin, dass Routinier Matthias Vollmer wohl wieder im Kader stehen wird.

Nicht gefallen hat Knackmuß, dass Radolfzell zuletzt zwei Punkte gegen Gutmadingen abgegeben hat. "Das wird die Elf noch unberechenbarer und heißer machen. Sie dürfen sich jetzt keine weiteren Punktverluste leisten. Wir wissen, dass einiges auf uns zukommen wird." Allerdings zeigten die Bregtäler zuletzt beim 1:1 in Schonach, dass auch sie eine gute Form haben und in der Abwehr sicher stehen. Knackmuß: "Diese Defensivarbeit hat mir gefallen. Sie muss der Maßstab für die kommenden zwei Spiele sein." In Radolfzell unterlag Furtwangen mit 1:3, in Salem gab es eine Nullnummer.