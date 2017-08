Regionalsport Schwarzwald Doppelschlag als Stimmungskiller

FC Bad Dürrheim verliert erstes Verbandsliga-Spiel. 0:2 Heimniederlage gegen den Kehler FV

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – Kehler FV 0:2 (0:2). Keine Punkte gab es für den FC Bad Dürrheim beim Saisonauftakt. Dabei hatten die Kurstädter eine gute Startphase, kamen aber vor allem in der zweiten Halbzeit kaum noch zu guten Chancen. Ein Doppelschlag der Gäste kurz vor der Pause entschied das Spiel.

„Das Spiel müssen wir nicht verlieren. Nach dem 0:1 haben wir den Faden verloren. Das schnelle 0:2 war dann fast schon der K.o.-Schlag. Man hat gesehen, dass wir auf dem Platz noch keine Einheit sind“, resümierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Noch mehr echauffierte sich Scheu über einen beim Stand von 0:0 nicht gegebenen Handelfmeter. „Da wurde uns ein klarer Elfer geklaut.“

Gästetrainer Heinz Braun sprach in seiner Analyse von „etwas Glück in der Anfangsphase“. Letztlich seien die drei Punkte für seine Elf „hochverdient“. Braun: „Wir haben zu Beginn zwei, drei Fehler gemacht, die in einem Tor münden können. Später haben wir wenig zugelassen. Gleich mit drei Punkten zu starten, ist ganz wichtig für den weiteren Saisonverlauf.“

Bad Dürrheim begann die Partie mit sieben Neuzugängen. Vizechef Alexander Thumer hatte sogar die zwei Togolesen Ourotagba und Gandi aus ihrer Unterkunft in Esslingen geholt. Und tatsächlich sah das Spiel der Kurstädter zunächst gut aus. Sari bediente Tadic (8.). Dessen Hereingabe führte zu der strittigen Situation, in der die Gastgeber einen Handelfmeter forderten. Auch ein Freistoß von Altinsoy (16.) versprach Gefahr. Pech hatte wenig später Bärwald (20.), der auf Pass von Mladoniczky nur den Pfosten traf. Danach verlagerte sich das Spielgeschehen mehr ins Mittelfeld.

Die Entscheidung reifte heran, als ein Dürrheimer einen Gästespieler im Strafraum zu Fall brachte. Laifer verwandelte den Elfmeter sicher. Davon hatten sich die Kurstädter noch nicht erholt, als es ein zweites Mal im eigenen Kasten einschlug. Ein Schuss von Assenmacher kurz vor dem Pausenpfiff, wurde von einem Dürrheimer für Torhüter Jonas Kapp unhaltbar zum 0:2 abgefälscht.

Nach dem Seitenwechsel pendelte sich das Spielgeschehen noch mehr im Mittelfeld ein. Dürrheim kam nicht durch die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste und versuchte es mit Fernschüssen. Terzic (60.) und der Kehler Assenmacher (84.) mit einem Schlenzer hatten die zwei einzig guten Möglichkeiten. Kehl brachte die Führung sicher über die 90 Minuten, während Bad Dürrheim die zündenden Ideen vermissen ließ. Tore: 0:1 (41./FE) Laifer, 0:2 (45.) Assenmacher; Schiedsrichter: Wolf (Rheinfelden); Zuschauer: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Bah, Detta, Altinsoy, Tadic, Mladoniczky (87. Zulji), Fantov, Ourotagba (72. Gandi), Terzic, Bärwald (82. Becker), Sari.

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus