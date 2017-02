Doppelerfolg für Maximilian Herr

GTP-Finale der Spezialspringer und Kombinierer in Hinterzarten

Ski nordisch: (ju) Nur 45 Nachwuchsspringer, davon 37 Kombinierer, gingen in Hinterzarten beim Finalwettkampf um den Georg-Thoma-Pokal an den Start. Nach dem Finale konnten sich alle Schülerinnen und Schüler als Gewinner fühlen. In beiden Disziplinen gab es Pokale für die Besten in der Tageswertung der Klassen und für alle platzierten Buben und Mädchen Preise. Mit von der Partie war der Namensgeber und Förderer des Nachwuchsskisports, Olympiasieger Georg Thoma, der den Wettkampf verfolgte und allen Cupsiegern gratulierte.

Die Mädchen waren in allen Klassen den Buben zugeteilt. In der S 11 war Nathalie Armbruster (SZ Kniebis) vor der ein Jahr jüngeren Katrin Fischer (SV Baiersbronn) erfolgreich. Fischer und zwei weitere Jungs wurden fälschlicherweise nicht der S 10 zugeordnet, was bei der Auswertung für Verwirrung sorgte.

Das Springen der S 8 auf der Kinderschanze gewann Matteo Steiert (SC Hinterzarten) mit zweimal elf Metern. Sieger der S 9 wurde Janne Schmelzle (SV Mitteltal-Obertal). Überraschend kam in der S 10 Benjamin Bücheler (SC Königsbronn) vor Amadeus Horngacher (SC Hinterzarten) zum Erfolg. Ein tolles Duell um den Sieg in der S 11 lieferten sich Nathalie Armbruster und Katrin Fischer. Fischer sprang mit 31 und 30 Metern zwar weiter. Doch Armbruster gewann durch die besseren Haltungsnoten. Sechster wurde Mika Ketterer (SZ Breitnau) und Neunter Leon Dold (ST Schonach-Rohrhardsberg).

Zum Doppelerfolg in der S 12 kamen die Schonacher Ski-Teamkameraden Maximilian Herr und Tom Feser. Dritter wurde Toni Pojtinger (SV Baiersbronn). In der offenen Klasse außerhalb der Pokalwertung kam Moritz Mayer (SC Menzenschwand) zum klaren Sieg vor Claudius Dold (ST Schonach-R.).

Im Kombinationslanglauf mit technischen Einlagen lief Matteo Steiert in der S 8 zum Start-Ziel-Sieg. In der S 9 setzte sich Aaron Siegel (SV Baiersbronn) durch. Amadeus Horngacher lief zum überlegenen S 10-Sieg. In der S 11 ließ sich Nathalie Armbruster Rang eins nicht mehr nehmen. Um 37,4 Sekunden musste sich Katrin Fischer geschlagen geben. Klarer Sieger der S 12 wurde Maximilian Herr vor Toni Pojtinger. Die Kombination der offenen Klasse gewann Moritz Mayer vor Claudius Dold.

GTP-Gesamtwertung- Sprunglauf

Schüler S 8: 1. Matteo Steiert (SC Hinterzarten) 50 Punkte, 2. Luis Kriegl (WSV Isny) 31. Schüler S 9: 1. Janne Schmelzle (SV Mitteltal-Obertal) 70, 2. Aaron Siegel (SV Baiersbronn) 70, 3. Nico Ketterer (SZ Breitnau) 50, Schüler S 10: 1. Lars Morlok (SV Baiersbronn) 65, 2. Amadeus Horngacher (SC Hinterzarten) 47, 3. Julian Hillmer (SC Degenfeld) 45, Schüler S 11: 1. Nathalie Armbruster (SV/SZ Kniebis) 50, Mika Ketterer (SZ Breitnau) 60, 3. Leon Dold (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg) 45. Schüler S 12: Maximilian Herr 75 (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg), 2. Tom Feser (ST Schonach-Rohrhardsberg) 40, 3. Toni Pojtinger (SV Baiersbronn) 35.

Nordische Kombination

Schüler S 8: 1. Matteo Steiert 50, 2. Luis Kriegl 31. Schüler S 9: 1. Janne Schmelzle 70, 2. Aaron Siegel 70, 3. Nico Ketterer 50, Schüler S 10: 1. Lars Morlok 65, 2. Amadeus Horngacher 55, 3. Katrin Fischer (SV Baiersbronn) 45, Schüler S 11: 1. Nathalie Armbruster 75, 2. Mika Ketterer 60, 3. Katrin Mark (beide SZ Breitnau) 41. Schüler S 12: 1. Maximilian Herr 75, 2. Toni Pojtinger 40, 3. Tom Feser 20.