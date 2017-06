Doppel-Training zahlt sich aus

Zweite Damenmannschaft des TC BW Villingen gewinnt wichtiges Spiel in Markdorf

Tennis: (jm) Am letzten Ferienwochenende bestritt die zweite Damenmannschaft des TC Blau Weiss Villingen beim Tabellenzweiten in Markdorf ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt und siegte mit 6:3 Punkten.

Nachdem die erste Damenmannschaft des Villinger Vereins den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft hat, war es jetzt an der zweiten Mannschaft, ebenfalls einen weiteren Schritt in einer sehr ausgeglichenen 1. Bezirksliga zu tun. In der ersten Runde sorgte Carolin Müller bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison gleich für einen souveränen Sieg. Sophie Birk auf Position 4 gewann ebenfalls, lediglich Kathy Eitel verlor 6:7 3:6.

In der zweiten Runde spielte Diane Friedrichs nach ihrem Ermüdungsbruch im Fuß ihr erstes Turnierspiel nach Monaten. Sie kämpfte verbissen, unterlag jedoch unglücklich im Matchtiebreak. Franziska Putschbach siegte glatt in zwei Sätzen und Allison Eitel verlor mit 6:7 4:6.

Mit einem 3:3 Zwischenstand ging es in die Doppel. Jetzt sollte sich auszahlen, dass im Winter sehr viel Doppel trainiert wurde. Mit Friedrichs/Birk, Müller/ Putschbach und Eitel/Eitel gewannen alle drei Blau Weiß Doppel in jeweils zwei Sätzen. So endete die Partie mit 6:3 zugunsten der Villingerinnen.

Wir sind natürlich glücklich über den Erfolg. Einige Spielerinnen waren angeschlagen. Die Tabelle liegt sehr eng beisammen. Deshalb war es umso wichtiger, dass uns ein Sieg gelungen ist“, sagte Mannschaftsführerin und Geburtstagskind Sophie Birk. Vor diesem Spieltag lagen drei weitere Mannschaften zusammen mit Villingen mit exakt den gleichen Matchpunkten in der Tabelle direkt nebeneinander. In den letzten drei Spielen gegen Singen, Konstanz und Tengen will Villingen noch den einen oder anderen Sieg einfahren.