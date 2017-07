Donaueschingen Donaueschinger Tennisdamen bereit für Spitzenspiel

Deutlicher Auswärtssieg beim TC Grenzach

Tennis, Oberliga Damen: TC Grenzach – TC BW Donaueschingen 2:7. (rom) Die Donaueschinger Tennisdamen bleiben Tabellenführer TC RW Baden-Baden dicht auf den Fersen. Auch in Grenzach waren sie das dominierende Team, wobei sich das Ergebnis allerdings deutlicher anhört, als der Spielverlauf tatsächlich war. Unter Umständen hätte die Partie auch kippen können.

Leonie Küng an eins zeigte beim 3:6, 3:6 eine souveräne Vorstellung. Die Einzel mussten aufgrund Regens in der Halle gespielt werden, erst zu den Doppeln ging es ins Freie. Barbara Pinterova an zwei musste beim 7:6, 0:6, 7:10 schon etwas mehr kämpfen. Einmal mehr Verlass war beim 2:6, 0:6 auf Karolina Nowak. Auch Vanessa Göpfert ließ beim 0:6, 0:6 nichts anbrennen, doch durch die Niederlagen von Yvonne Nutz (6:2, 6:0) und Nachwuchsspielerin Maike Jäggle (0:6, 3:6) mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Hier setzte der Teammanager auf Steffi Vogt, die an der Seite von Barbara Pinterova mit 2:6, 1:6 gewann. Zwar mussten Küng/Nutz beim 3:6, 7:6, 3:10 in den Match-Tiebreak, doch der Sieg war ohnehin schon unter Dach und Fach. Nowak/Göpfert gewannen ebenfalls noch mit 5:7, 4:6, sodass Donaueschingen als Sieger vom Platz ging. Nächste Woche kommt es zum Spitzenspiel in Baden-Baden. .

Badenliga Herren 30: TC BW Donaueschingen – TC Neckar-Ilvesheim 4:5. Ein rabenschwarzer Spieltag liegt hinter den Herren des TC BW Donaueschingen. Spielführer Mario Hauser fehlten drei Stammspieler, doch auch der Gegner reiste mit nur fünf Akteuren an. Tomas Zivnicek musste beim Stande von 0:1 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Mario Hauser, der auf zwei vorrückte, unterlag mit 1:6, 0:6. Michael Russo holte beim 6:2, 2:6, 10:7 den ersten Punkt für Donaueschingen, doch "Ersatzspieler" Thomas Derzak (2:6, 2:6) und Jan Lehmann (0:6, 0:6) unterlagen jeweils. Günter Limberger machte kampflos mit 6:0, 6:0 einen Punkt für Donaueschingen gut. Die Doppel wurden verletzungsbedingt nicht mehr ausgespielt, sodass die Baaremer 4:5 unterlagen.