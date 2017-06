Donaueschingen Donaueschinger Tennis-Teams setzen auf Heimvorteil

Oberliga-Damen treffen auf TC Radolfzell II. Team Herren 30 erwartet zum Badenliga-Spiel den TC Mengen

Tennis, Oberliga Damen: (rom). Nach vierwöchiger Pause erwarten die Damen des TC BW Donaueschingen am Sonntag (11 Uhr) auf der Anlage im Schlosspark die Bundesligareserve des TC Radolfzell. Nach drei erfolgreichen Spielen wollen die Donaueschinger Damen um Mannschaftsführerin Vanessa Göpfert nachlegen. Der Tabellenzweite ist punktgleich mit Spitzenreiter TC RW Baden-Baden und will vor den beiden schweren Auswärtspartien in Grenzach und Baden-Baden unbedingt noch einen Heimsieg feiern. „Mit einem Sieg müsste der Klassenerhalt gesichert sein“, sagt Team-Manager Arno Göpfert.

Dennoch sieht er sich mit seiner Mannschaft vor einer schweren Aufgabe, denn Radolfzell hat auch schon zweimal gepunktet. Zudem rechnet Göpfert beim Gegner mit den starken Spielerinnen Tea Bogdanoska, Jennifer Zaglauer und Katharina Walk. „Wer vom Bundesliga-Team außerdem noch an den vorderen Plätzen bei den Gästen eingesetzt wird, bleibt abzuwarten“, sagt Göpfert. Donaueschingen wird aller Voraussicht nach mit zwei Ausländerinnen antreten. Außerdem wird das Team der Blau-Weissen mit einer Nachwuchsspielerin des 2. Damenteams ergänzt. Über die weitere Aufstellung hält sich Göpfert noch bedeckt.

Badenliga Herren 30: Auch die Herren spielen am Sonntag (11 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen den TC Mengen. Eine harte Nuss, denn Mengen muss nach drei Niederlagen und erst einem Sieg unbedingt punkten. Die Baaremer hingegen wollen ihren dritten Sieg einfahren.

An Nummer eins wird wieder Tomas Zivnicek aufschlagen, der sich vor wenigen Wochen beim Spiel schwer verletzte. Hauser: „Wir wollen in Bestbesetzung antreten und den Klassenerhalt schon jetzt perfekt machen, damit wir an den letzten beiden Spieltagen befreit aufspielen können.“