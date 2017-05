Donaueschingen Donaueschingen spitze

Oberliga-Mannschaft gewinnt in Konstanz. Badenliga-Herren 30 verlieren Spiel und Tomas Zivnicek

Tennis, Oberliga Damen: TC Nicolai Konstanz – TC BW Donaueschingen 4:5. (rom) Auch das erste Auswärtsspiel der Saison ging an die Damen des TC BW Donaueschingen. In einer spannenden Partie, in der die Doppel die Entscheidung bringen mussten, siegten die Baaremerinnen und führen nun die Tabelle an.

Die an Nummer eins gesetzte Schweizerin Leonie Küng siegte klar mit 2:6, 0:6. Auch Barbara Pinterova (6:7, 3:6), Karolina Nowak (0:6, 0:6) und Vanessa Göpfert (1:6, 3:6) gewannen ihre Einzel. Hannah Baur (2:6, 0:6) und Daphne Friedrichs (1:6, 1:6) unterlagen jeweils, sodass es beim Stand von 2:4 für Donaueschingen in die entscheidenden Doppel ging. Dann folgte Schrecksekunde beim Doppel Pinterova/Baur. Bei der Slowakin hatten sich schon im Einzel gesundheitliche Probleme abgezeichnet, sodass beim Stand von 6:3, 2:1 für die Gästespielerinnen die Partie aufgegeben wurde. Während Küng/Nowak souverän mit 1:6, 2:6 gewannen und den entscheidenden fünften Punkt zum Spielgewinn machten, unterlagen im letzten Doppel Göpfert/Friedrichs mit 6:4, 7:6.

Badenliga Herren 30: TSG SV Blankenloch/SSC Karlsruhe – TC BW Donaueschingen 7:2. Rabenschwarzer Tag für die Tennisherren des TC BW Donaueschingen: Nicht nur dass die Mannschaft verlor. Viel schwerer wiegt wohl die Verletzung von der Nummer eins, Tomas Zivnicek. Dies könnte für ihn das Saison-Aus bedeuten. Danijel Vujica (7:6, 7:5), Michael Russo (6:3, 6:2), Tomislav Maras (6:3, 6:2) und Steffen Schuh (6:4, 6:2) gingen jeweils als Verlierer vom Platz. Lediglich Mario Hauser (4:6, 4:6) gewann sein Einzel. Tomas Zivnicek musste, wie eingangs erwähnt, verletzungsbedingt aufgeben. So einigte man sich am Ende darauf, die Doppel nicht mehr auszuspielen und diese mit 2:1 für die Gastgeber zu werten.