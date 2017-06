Regionalsport Schwarzwald Dominik Koepfer: Lieber USA als Klosterhalde

Villinger Tennis-Herren starten in die Badenliga-Saison

Tennis, Badenliga Herren: (jm) Nachdem die Regionalliga-Damen des TC Blau Weiß Villingen den Klassenerhalt geschafft haben, absolvieren die Villinger Herren am Wochenende ihre ersten beiden Spiele in der Badenliga. Am Samstag sind die Doppelstädter bei Freiburg-Schönberg zu Gast, am Sonntag (Spielbeginn 11 Uhr) gastiert der TC Wolfsberg-Pforzheim an der Klosterhalde.

Verzichten müssen die Blau Weißen auf Topspieler Dominik Koepfer. Er wird in den USA bleiben, um dort weitere Turniere zu spielen. „Wir waren häufig mit Dominik in Kontakt. Er hat sich jetzt aber für diesen Weg entschieden. Wir verstehen Dominiks Beweggründe und sind stolz auf seinen bisherigen Werdegang. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass ein Spieler seiner Güte normalerweise nicht mehr in einer Badenliga-Mannschaft gemeldet ist, sondern weitaus höheren Maßstäben gerecht würde“, sagt Villingens Chefcoach Jürgen Müller. Entsprechend müssen auch Ziele revidiert werden. Müller: „Mit einem Platz im Mittelfeld wären wir nach dieser Saison sehr glücklich.“

Große Hoffnungen ruhen auf Youngster Justin Schlageter, der erst wieder kürzlich das Halbfinale der Deutschen Jugendmeisterschaften erreichte. Er wird bei Villingen hinter dem Tschechen Dominic Suc auf Position 2 spielen. Dahinter folgt Mannschaftskapitän Fabian Heinrich. Bei den zweiten Importspielern wird zwischen dem Spitzenspieler der Herren 30, Jiri Vencl, oder dem jungen Schweizer Jakub Paul abgewechselt. Nicht wegzudenken aus dem Team ist Dominik Adelhardt, dessen Motivationskünste man dieses Jahr sicherlich brauchen wird. Ergänzt wird die Villinger Badensliga-Mannschaft durch die Herren 30 Regionalliga-Spieler Michael Heppler, Stefan Hauser und Tobias Storz. Es ist auch nicht auszuschließen, dass mal ein junger Spieler zum Einsatz kommt, auch wenn in der Badenliga die Trauben hoch hängen.

Im Lager der Blau Weißen ist allerdings nicht Jammern angesagt, vielmehr ist das Team auf Kampf eingestellt. Die Spieler befinden sich schon im Wettkampf-Modus. Wohin die Reise geht, wird sich schon am ersten Wochenende zeigen. Allerdings zählt Freiburg zum Kreis der Titelfavoriten. Dort gleich zu punkten, dürfte für die Villinger schwierig werden.

Badenliga-Spiele

Samstag, 1. Juli, beim TC Freiburg-Schönberg; Sonntag, 2. Juli, zu Hause gegen TC Wolfsberg; Sonntag, 9. Juli, beim TC Schwetzingen; Samstag, 15. Juli, zu Hause gegen TC Durlach; Sonntag, 16. Juli, beim TC Markdorf; Samstag, 22. Juli, zu Hause gegen TC Baden-Baden; Sonntag, 23. Juli, zu Hause gegen Südstadt Karsruhe.