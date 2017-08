Regionalsport Schwarzwald Dominik Bittner: Der neue Leitwolf bei den Wild Wings

Neuzugang des SERC will Führungsrolle übernehmen

Eishockey: Vielleicht fehlte den Wild Wings in der vergangenen Saison genau solch ein Spieler, um Platz zehn zu erreichen. Einer, der vor Selbstvertrauen strotzt und den süßen Honig des Triumphs schon genossen hat. Einer, der weiß, wie man erfolgreich sein kann. Einer, der vorangeht und die anderen wieder aufrichtet, wenn Selbstzweifel an den Spielern nagt. Dominik Bittner ist solch ein Typ und soll auf Anhieb eine Führungsrolle übernehmen. „Das werde ich auch tun und hätte kein Problem damit, die Mannschaft als Kapitän aufs Eis zu führen“, gibt sich der Neuling selbstbewusst.

In den vergangenen fünf Jahren spielte der 25-Jährige bei den Adler Mannheim, einer Mannschaft, die Jahr für Jahr zum Erfolg verdammt ist. Bei den Kurpfälzern ist der Druck besonders hoch. Fehler werden nicht verziehen, sondern führen schnurstracks ins Abseits. Bittner kennt die sportlichen Extreme. 2015 war er mit Mannheim Deutscher Meister, zuletzt in der Abwehr aber nicht mehr gesetzt. Bittner: „Ich hatte in Mannheim als Spieler keine tragende Rolle.“ Das ist schlecht für einen, der gerne Verantwortung übernimmt. Obwohl er einen Vertrag für die kommende Saison hatte, folgte die Trennung. Bittner: „Es war Zeit, mich nach etwas anderem umzuschauen.“

Der Verteidiger ignorierte andere Angebote aus der DEL und wechselte nach Schwenningen. Am Neckarursprung spürte er vom ersten Augenblick das, was er in Mannheim schmerzlich vermisst hatte: Vertrauen, ein Schlüsselwort für den Mann aus Oberbayern. „Hier interessiert man sich nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Menschen Dominik Bittner. Das ist für mich außerordentlich wichtig.“ Und noch etwas hat ihm bei dem Klub aus der Provinz imponiert: „Ich verfolge den Schwenninger Weg, mit jungen deutschen Spielern zu arbeiten, schon seit einiger Zeit. Das Konzept imponiert mir. Deshalb will ich mich hier positiv einbringen und mithelfen, dass der Weg auch zum Erfolg führt.“

Seit ihrer Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga 2013 hecheln die Wild Wings diesem Erfolg hinterher. Diesmal könnte es endlich klappen. Spieler wie Bittner sollen das Erfolgs-Gen in die Mannschaft einpflanzen. „In Mannheim lautete die Devise, dass wir keine zwei Spiele hintereinander verlieren wollen. Klar, dass es nach einer Niederlage entsprechend zur Sache ging. Warum soll dieser Vorsatz nicht auch für Schwenningen gelten?“ Positiv denken, lautet Bittners Erfolgsrezept.

Bei den Wild Wings fühlt sich der Neue schon wie zuhause. Bittner: „Ich kenne viele Spieler und die Trainer. Unter Pat Cortina habe ich zwei Länderspiele für Deutschland absolviert und Petteri Väkiparta kenne ich aus der Zeit beim Mannheimer Nachwuchs.“ Die Mannschaft sieht er auf einem guten Weg. „Wir haben extrem viel Geschwindigkeit, Spaß und ein großes Repertoire an Fähigkeiten. Jeder freut sich, wenn er morgens ins Stadion kommt und wieder trainieren kann. Jeder interessiert sich für den anderen. Ich habe ein super Gefühl für die neue Saison.“ Und noch eines weiß der Abwehrspieler zu schätzen: „In Mannheim blieb für junge Spieler kein Raum für die eigene Entwicklung.“ In Schwenningen seien Fehler ausdrücklich erlaubt, mit dem Ziel, sich ständig zu steigern. Bittner: „Ich habe großes Vertrauen in diesen Prozess. Wir kommen jeden Tag hierher, um besser zu werden.“

Auch der Abwehrspieler weiß, dass er mit seinen 25 Jahren noch hart an sich arbeiten muss. Erste sichtbare Ergebnisse gibt es bereits. Seit April bereitet er sich gezielt auf die kommende Saison vor und hat in dieser Zeit drei Kilogramm an Muskelmasse zugelegt. Der eloquente Bayer, dessen Sprache seine Herkunft nicht verrät, will nicht nur als Anführer in der Kabine, sondern auch bei den Zweikämpfen sein Gewicht in die Waagschale werfen. So wie Sascha Goc in einen besten Zeiten. Bittner empfindet es nicht als Belastung, die Nachfolge des einstigen Leitwolfs anzutreten. Wie sein Vorgänger, trägt auch er die Nummer sieben. „Das ist meine Glückszahl.“ Vielleicht bringt Bittner jenes Glück mit nach Schwenningen, das den Wild Wings bislang fehlte.

Dominik Bittner

Geboren am 10. Juni 1992 in Weilheim/Oberbayern. Lebt mit seiner Freundin Laura in Tuningen. Hündin Wilma, ein eineinhalbjähriger Labrador, hält das Paar auf Trab. Der 1,81 Meter große Verteidiger ist Rechtsschütze und 87 Kilogramm schwer. Bittners Karriere begann beim EC Bad Tölz. Nach einem Jahr bei den Heilbronner Falken wagte er den Sprung nach Nordamerika und spielte in der Western Hockey League. Anschließend war er fünf Jahre bei Mannheim unter Vertrag. Bittner durchlief diverse Nachwuchs-Auswahlmannschaften des DEB und bestritt zwei A-Länderspiele. (wmf)