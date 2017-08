Regionalsport Schwarzwald Dominic Häring: Oberbaldingen stark

Trainer des FC Pfohren tippt den ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Hinterzarten – FC Löffingen II. „Hinterzarten ist für mich der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Die Elf ist personell gut bestückt und wird sich nicht lange in der Kreisliga aufhalten. Löffingen hat Rückenwind durch den spät gesicherten Klassenerhalt, aber Hinterzarten gewinnt mit 2:0 Toren.“

SV Öfingen – FC Hüfingen. „Öfingen ist auf eigenem Platz deutlich stärker als auswärts. Hüfingen hat einige Zugänge gewonnen und startet mit einem neuen Trainer. Öfingen siegt dennoch mit 2:1 Toren.“

FC Lenzkirch – SV Eisenbach. „Ich traue dem Neuling aus Eisenbach einen guten Start und einen 2:1-Auswärtssieg zu. Lenzkirch lässt sich immer schwer einschätzen, vor allem zu Saisonbeginn.“

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen. „Aufsteiger Oberbaldingen hat das Potenzial für eine Abschlussplatzierung unter den fünf besten Mannschaften. Möhringen hat gegen Ende der vergangenen Saison etwas spärlich gepunktet. Der Gast wird mit der kleinen Euphorie im Rücken mit 2:1 Toren als Sieger vom Platz gehen.“

FC Pfohren – FC Neustadt II. „Wir haben nicht alle Spieler an Bord, sind in der Breite aber gut aufgestellt. Neustadt wird noch stärker als in der vergangenen Saison auftreten. Ich rechne mit einem schweren Auftaktspiel. Natürlich wollen wir mit Punkten in die Saison starten. Wir freuen uns auf den Auftakt nach der langen Vorbereitung.“

FC Bräunlingen – SV Göschweiler. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Göschweiler die Gastgeber in Bedrängnis bringen wird. Mit Bräunlingen ist in dieser Saison zu rechnen. Das wird eine ganz klare Sache für Bräunlingen. Mein Tipp lautet 4:1.“

SV Grafenhausen – FC Gündelwangen. „Ich habe bisher noch kein Unentschieden getippt. In der Partie ist das möglich. Gündelwangen hat zuletzt eine ganz starke Runde gespielt. Knüpft die Mannschaft daran an, ist ein 2:2 zum Auftakt beim Bezirksliga-Absteiger möglich.

FC Bad Dürrheim – SSC Donaueschingen. „Beide wollen die Platzierung aus der vergangenen Saison verbessern. In der Partie scheinen viele Resultate möglich. Ich tippe 2:2 für die Gastgeber, weil ich Bad Dürrheim einen Tick stärker finde.