Regionalsport Schwarzwald Domenic Weinstein setzt ein dickes Ausrufezeichen

Radsportler aus Unterbaldingen mit historischer Rekordzeit. Profi-Vertrag bei Straßenteam weiter im Visier

Radsport: Domenic Weinstein gehört normalerweise eher zu den bescheidenen, ruhigeren Sportlern. Doch dieses Mal sprudeln die Worte nahezu ohne Punkt und Komma aus seinem Mund heraus: „Das war eine perfekte Meisterschaft. Einfach mega. Ich war richtig gut drauf und gefühlt immer auf dem gleichen Niveau“, blickte der 22-Jährige auf die nationalen Meisterschaften im Bahnradsport zurück.

Der Unterbaldinger ist offensichtlich sehr begeistert und richtig stolz nach seinen Auftritten in Frankfurt (Oder). Und dies auch zurecht. Weinstein gewann zwei deutsche Titel und verbesserte zugleich zweimal den deutschen Rekord in der Einerverfolgung. Doch eine weitere Nachricht dürfte den Vize-Weltmeister von 2016 am meisten gefreut haben. Mit seiner Rekordzeit von 4:13,453 Minuten setzte Weinstein auch im weltweiten Bahnradsport ein dickes Ausrufezeichen. Es war die fünftschnellste Zeit, die jemals auf der 4000 m langen Distanz gefahren wurde. Das verblüffte selbst Bundestrainer Sven Meyer: „Das ist eine Super-Zeit, zumal wir hier aus dem Grundlagentraining her angereist sind.“

Einen kleinen Wermutstropfen gab es für Weinstein trotz seiner überragenden Vorstellungen dennoch: „Schade, dass es „nur“ deutsche Meisterschaften waren.“ Soll heißen: Bei einer Weltmeisterschaft hätte seine Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Gold bedeutet. Bei der WM im April in Hongkong war Goldmedaillengewinner Jordan Kerby (Australien) rund zweieinhalb Sekunden langsamer. Weinstein verzichtete auf den Start in Hongkong, doch immerhin hat er im Oktober noch die Chance auf den Titel bei den Europameisterschaften in Berlin. „Gold bei der Heim-EM wäre natürlich schon etwas Besonderes“, so Weinstein.

Noch ist offen, ob der Unterbaldinger in Berlin an den Start geht. Sein Schwerpunkt liegt in den nächsten Wochen nicht auf der Bahn, sondern auf den Straßenrennen. „Mein Ziel ist weiterhin ein Vertrag bei einem Profi-Straßenteam“. Einen weiteren großen Schritt zu diesem Ziel könnte er bereits in eineinhalb Wochen machen. Am Freitag, 23. Juni, steigt in Chemnitz die deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. „Ob ich dort wirklich starte, hängt davon ab, wie ich mich von den Bahn-Meisterschaften in Frankfurt erhole. Denn das war schon heftig“, lässt Weinstein seinen Start in Chemnitz noch offen.

Die Vorstellungen des Unterbaldingers auf der Bahn sind zwar zweifelsohne überragend. „Auf der Straße fehlen mir aber noch die Spitzenergebnisse“, so Weinstein. Für gewöhnlich sind starke Bahnfahrer in der Einzelverfolgung auch erfolgreich bei Einzelzeitfahren auf Asphalt. Bislang konnte Domenic Weinstein dies noch nicht bestätigen. Die nationalen Meisterschaften in Chemnitz wären genau der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, dass er auch auf der Straße zu Deutschlands Besten gehört.

Zur Person

Der Unterbaldinger wurde am 27. August 1994 in Villingen-Schwenningen geboren. 2015 wurde Weinstein Vize-Europameister und 2016 Vize-Weltmeister in der Bahn-Einerverfolgung. Mit dem deutschen Bahn-Vierer belegte er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro den fünften Platz. Weinstein fährt für das rad-net-Rose-Team. Von 2007 bis 2012 startete er für den RSC Donaueschingen.