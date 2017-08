Die halbe Liga hat Titelchancen

Vorschau auf die neue Saison in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (daz) In der Staffel gibt es nur eine Veränderung. Während Meister TuS Oberbaldingen sich von der Kreisliga B in die Kreisliga A verabschiedet hat, ging der SV Mundelfingen den umgekehrten Weg. Ein alleiniger Titelfavorit ist nicht in Sicht. Stattdessen haben fünf bis sechs Mannschaften die Chance, was eine spannende Saison erwarten lässt.

Als Absteiger aus der Kreisliga A zählt der SV Mundelfingen zum Favoritenkreis, wenngleich Vorsitzender Peter Allaut davon nichts wissen will. „Wir müssen uns erst einmal wieder in der Liga etablieren. Gerade gegen uns werden die anderen Mannschaften sich beweisen wollen. Wir wollen vorn mitmischen und wieder Spiele gewinnen“, sagt Allaut. Vor allem auf eigenem Platz wird ein Erfolgserlebnis gewünscht, denn auf heimischem Terrain haben die Mundelfinger im Kalenderjahr 2017 erst zwei magere Punkte geholt. Für Allaut haben Kirchen-Hausen, Ewattingen, Döggingen, Aasen und Unadingen die besten Chancen für einen der ersten zwei Plätze.

Als Vizemeister der vergangenen Saison scheiterte die SG Kirchen-Hausen in den Aufstiegsspielen zur Kreisliga A. Nun nimmt die Elf einen neuen Anlauf. Einige Jugendspieler kamen hinzu und als erfahrener Akteur Andy Krukenberg vom Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen. „Wir wollen uns natürlich nicht verschlechtern, sondern möglichst immer etwas besser als in der Vorsaison abschließen“, sagt Florian Rapp von der Vereinsführung. Unter anderem gelangen in den Testspielen Siege beim VfB Villingen und gegen die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, gegen die die Kirchen-Hausener in den Aufstiegsspielen noch unterlagen. Rapp: „Wir sind gut vorbereitet und gehen guten Mutes in die Saison.“ Heiße Konkurrenten sind für ihn Mundelfingen und auch die SG Unadingen.

Lange ist es her, dass der SV Aasen in der Landesliga für Aufsehen sorgte. Seit 2009 spielt Aasen nun auf der untersten Ebene. In der vergangenen Saison gelang mit Rang drei die beste Platzierung in der Kreisliga B. Ein Punkt fehlte zu Platz zwei und den Aufstiegsspielen. Gelingt es der Elf von Trainer Mathias von Grafenstein daran anzuknüpfen, scheint einiges möglich. In der Vorbereitung blieb die Elf unter anderem in Tests gegen den FC Pfohren und den SSC Donaueschingen ungeschlagen.

Ebenfalls seit 2009 spielt die SG Aulfingen/Leipferdingen in der Staffel. Mit Platz vier gelang der Mannschaft von Trainer Steffen Grotta in der vergangenen Saison die beste Abschlussplatzierung in dieser Zeit. Nun soll der nächste Schritt gemacht werden. Zuletzt hatte die Elf den zweitbesten Angriff, war aber in der Defensive anfällig. Die SG Au/Lei wird zu beachten sein.

An sieben Spieltagen stand der SV Ewattingen in der vergangenen Saison auf Platz eins und bis zum vorletzten Spieltag auf Rang zwei. Danach ging es runter auf Rang fünf. Offenbar ging der Mannschaft etwas die Puste aus. Es war dennoch die beste Platzierung in den vergangenen Jahren. Trainer Axel Schweizer und seine Elf planen nun einen neuen Angriff auf die Spitze.

Ein schwacher Saisonstart kostete in der vergangenen Saison der SG Unadingen/Dittishausen eine bessere Platzierung. „In der Rückrundentabelle standen wir auf Platz zwei. Ich wünsche mir diesmal zwei gleich gute Halbserien. Dann sollte für uns eine Platzierung unter den fünf besten Mannschaften sein“, sagt Trainer Thomas Wolf. Für ihn gibt es mindestens vier Titelkandidaten. Döggingen, Ewattingen, Mundelfingen und Kirchen-Hausen seien die Anwärter.

Immer wieder wird dem FC Wolterdingen vor dem ersten Spieltag einiges zugetraut, doch die Elf steckt seit Jahren in der Liga fest. Mit Luis Goncalves hat jetzt ein neuer Trainer übernommen, der vor allem die Lücken in der Abwehr schließen muss. Wolterdingen kassierte in der vergangenen Saison die drittmeisten Gegentreffer (50).

Eine große Überraschung könnte der SG Döggingen/Hausen vor Wald gelingen. Mit dem neuen Trainer-Duo Hägele/Invernot und einigen Zugängen gelangen in der Vorbereitung beachtliche Ergebnisse. Darunter klare Siege gegen Reiselfingen, Kappel, Göschweiler und Friedenweiler. Platz acht der vergangenen Saison bei nur 20 Punkten soll deutlich verbessert werden. Ein Angriff auf die Tabellenspitze trauen einige Trainer der anderen Vereine der SG Döggingen durchaus zu.

In der Vorbereitung wechselten sich beim FC Gutmadingen II starke und weniger gute Spiele ab. Noch wichtiger als die Abschlussplatzierung ist für die Gutmadinger, als Unterbau der Bezirksliga-Elf die Spieler an höheres Niveau heranzuführen. Die 41 Gegentreffer in der Vorsaison können sich sehen lassen, die 23 erzielten Tore zeigen indes, wo sich Steigerungspotenzial befindet.

In den vergangenen sechs Spielzeiten stand der TuS Blumberg fünf Mal tief in den zweistelligen Tabellenregionen. Nur in der Saison 2014/15 gelang mit Rang vier eine gute Platzierung. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A 2009 kamen die Eichbergstädter nie wieder in die Nähe der Aufstiegsränge. Vergangene Saison waren es magere 14 Punkte aus 20 Spielen. Trainer Michael Deutschle wird vor allem am Torabschluss arbeiten müssen, denn zuletzt gelangen nur 22 Treffer in 20 Spielen. Einmal mehr gab es zahlreiche Veränderungen im Team.

Mit nur zwei Siegen und sieben Punkten beendete der FC Grüningen die vergangene Saison als Schlusslicht. Nun will die Elf von den Trainern Peter Bucher und Norman Limberger wieder den Vorwärtsgang einlegen. „Wir haben drei Zugänge bekommen und sind personell besser aufgestellt. Ein guter Mittelfeldplatz sollte unser Ziel sein“, sagt Vorsitzender Ralf Fien.