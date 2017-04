Regionalsport Schwarzwald Die große Manuel Huber-Show: FC Gutmadingen schlägt FC Schonach 4:1

Spektakuläres Landesliga-Derby: Drei Tore in den ersten sieben Spielminuten

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Schonach 4:1 (3:1) (sm) Wild entschlossen legten die Gutmadinger bei frühlingshaften Temperaturen los. Schon in der 1. Minute traf Manuel Huber zum 1:0. Vorausgegangen war ein kurz ausgeführter Freistoß. Hirt schickte Benjamin Huber auf die Reise, dieser flankte präzise ins Strafraumzentrum, wo Manuel Huber bereit stand. Schon zwei Minuten später hätte der Torjäger erhöhen müssen. Sein Schuss wurde jedoch von Schonachs Torhüter Benjamin Duffner überragend per Fußabwehr zur Ecke geklärt.

Die Schonacher waren in der Anfangsphase mit dem Kopf überhaupt nicht auf dem Platz. Trainer Enrique Blanco tobte an der Seitenlinie. Gutmadingen agierte dagegen zielstrebig. In Minute sechs wurde Lukas Riedmüller im Schonacher Strafraum zu Fall gebracht. Manuel Huber verwandelte den Straßstoß zum 2:0. Die Gäste kamen mit ihrem ersten Torschuss rund eine Minute später zum Anschlusstreffer. Manuel Passarella zog aus 17 Metern beherzt ab. Das Leder schlug unhaltbar im langen Eck des Gutmadinger Kastens ein.

Nach dieser ereignisreichen Anfangsphase verflachte das Spiel zusehends. Schonach versuchte über die Zweikämpfe ins Spiel zu kommen, konnte sich aber keine nennenswerten Torchancen erspielen. Gutmadingen stand sicher in der Defensive und hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Einen Aufreger gab es noch vor der Halbzeitpause. Wieder konnte Riedmüller nur durch Foul im Strafraum gestoppt werden. Dies hatte für die Schonacher nicht nur den Strafstoß für die Gastgeber zur Folge. Zudem musste Christian Hettich mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. Die Elfmeterchance ließ sich Manuel Huber nicht entgehen und traf zum 3:1.

Wer mit einer Reaktion der Schonacher zu Beginn der zweiten Hälfte gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Gutmadingen hatte das Spiel im Griff, tat nicht mehr als notwendig und kam vorentscheidend durch den überragenden Manuel Huber nach 55 Minuten zum 4:1. Huber traf per Kopf nach einer präzisen Eckenvariation von Lukas Riedmüller. Viele Wechsel auf beiden Seiten trugen danach nicht mehr dazu bei, dass sich noch einmal Spannung entwickeln konnte. Schließlich siegte Gutmadingen auch in der Höhe hochverdient.

Tore: 1:0 (1.) Manuel Huber, 2:0 (6.) M. Huber, 2:1 (7.) Manuel Passarella; 3:1 (45.) M. Huber, 4:1 (55.) M. Huber; SR: Sester (Appenweier); ZS: 200.

FC Gutmadingen: Burger, Marcel Huber, Götz, B. Huber (76. Krukenberg), Manuel Huber, Hirt (68. Haves), Wehrle, Stein (81. Moser), Riedmüller (65. Taubert), Kienzler, Keysan.

FC Schonach: Duffner, Romeo (69. Hettich), Kienzler (56. Reiner), German, Wölfle (65. Schneider), Passarella (85. Hug), Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold.