"Die erste Halbzeit war beschämend"

Wieder ein Rückschlag für den FC Bad Dürrheim bei der 1:3-Niederlage in Denzlingen

Fußball-Verbandsliga: (daz) Die zwei Heimspiele des FC Bad Dürrheim gegen Endingen (2:0) und Offenburg (2:2) weckten bei allen Verantwortlichen die Hoffnung, dass es nach einem schwachen Saisonstart bergauf geht. Der nächste Dämpfer ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Am Sonntag setzte es eine 1:3-Niederlage in Denzlingen, wobei weniger die Niederlage, sondern viel mehr die Art und Weise des Auftritts Trainer Reiner Scheu mächtig enttäuschte. „Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war beschämend“, lautet das niederschmetternde Urteil des Fußball-Lehrers.

Die richtige Einstellung, Laufbereitschaft und aggressives Auftreten – nahezu alles vermisste Scheu in den ersten 45 Minuten. Nichts war zu sehen, von den vorherigen Absprachen zwischen Trainer und Spielern. Hinzu kamen viele Fehlpässe. „In der Verfassung haben wir in der Verbandsliga nichts verloren. So kannst du bei keinem Gegner auftreten, geschweige denn bestehen“, resümierte Scheu. Allein Schlussmann Jonas Kapp war es zu verdanken, dass der 0:1-Pausenstand noch etwas Hoffnung gab. Kapp zeigte mehrfach seine Klasse und verhinderte nach 45 Minuten ein Debakel.

Eine echte Standpauke von Scheu muss es in der Kabine gegeben haben. „Ich habe meine Meinung zu diesem Auftritt sehr deutlich mitgeteilt.“ Offenbar verpufften die Worte nicht, denn in den ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel zeigten die Kurstädter eine gute Leistung, schafften den 1:1-Ausgleich und waren nah dran, die Wende zu schaffen. Mit dem Gegentreffer zum 1:2 war jedoch klar, dass die Bad Dürrheimer an diesem Tag nicht punkten werden. „Du kannst in Denzlingen verlieren. Das ist keine Schande. Es kommt aber immer auf das Wie an und da muss ich feststellen, dass wir viele Problembereiche haben.“ Für Scheu ein deprimierender Fakt, hatte er doch nach den vorherigen Spielen nicht mit Lob gespart. Dieses Lob ist offenbar bei einigen Akteuren falsch angekommen.

Die Bad Dürrheimer Mannschaft des Jahrgangs 2017/18 ist für Scheu „eine Wundertüte“. Selbst für ihn sei unberechenbar, welche Leistung die Mannschaft abrufe. Aktuell sei die Elf „meilenweit“ davon entfernt, Konstanz zu zeigen. Der Trainer baut nun darauf, dass die Spieler selbst kritisch mit sich und ihren Leistungen umgehen. „Ich werde wohl nicht mehr so viel über diesen Auftritt sprechen. Ich will jetzt Leistungen auf dem Platz sehen. Dazu gibt es in dieser Woche einige Gelegenheiten für die Spieler“, fügt Scheu an.