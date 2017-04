Regionalsport_Schwarzwald Die Situation ist trügerisch

Verbandsligist FC Neustadt auf dem Weg zur 40-Punkte-Marke

Fußball-Verbandsliga: (daz) Mit dem 35. Punkt kehrte der FC Neustadt am Samstag vom Gastspiel beim 1. FC Rielasingen-Arlen zurück. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit acht Niederlagen am Stück ist der Neuling aus dem Hochschwarzwald weiterhin auf einem guten Weg, auch kommende Saison im südbadischen Oberhaus zu spielen. Trainer Klaus Gallmann warnt jedoch: „Die Situation ist etwas trügerisch. Einerseits liegen wir sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, andererseits gibt es keinen Grund, sich in Sicherheit zu wiegen. Wir brauchen noch zwei Siege.“

In Rielasingen mussten die Neustädter 45 Minuten die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. „Da ging bei uns nichts, auch weil der Gegner bärenstark aufspielte.“ Gallmann nahm in der Pause kleinere Korrekturen vor und fortan lief das Spiel besser. „Da haben wir den FC Neustadt gesehen, den ich aus den vergangenen Spielen kenne.“

In der Schlussminute gelang der Ausgleich, den Gallmann über 90 Minuten als „sehr glücklich und etwas schmeichelhaft“ einstuft. Letztlich werde aber schon in zwei Wochen keiner mehr davon sprechen, wie das Ergebnis entstanden ist. Für den Neustädter Coach gehört Rielasingen-Arlen zu den Top-Teams der Liga. Umso mehr freute er sich, dort einen Punkt zu entführen.

Neustadt konzentriert sich nun ganz auf die folgenden Spiele, in denen es zu den schier unlösbaren Aufgaben beim FC 08 Villingen und dem Freiburger FC geht, aber auch die Heimspiele gegen die hinter den Hochschwarzwäldern platzierten Teams aus Mörsch und Pfullendorf warten. „Das werden echte Endspiele“, ist sich Gallmann sicher. Immerhin sieht es personell dafür glänzend aus, zumal schon am kommenden Wochenende Stefan Ketterer wieder zur Verfügung steht und in Rielasingen Arne Mundinger nach seiner Weltreise ein Kurz-Comeback gab.

Mit beiden Akteuren haben die Neustädter auf der Zielgerade der Saison gute Alternativen. Gallmann: „Wir sind ganz nah dran, uns einen großen Traum zu erfüllen. Die vergangenen Begegnungen haben gezeigt, dass der FC Neustadt die Qualität für diese Liga hat. Schon am kommenden Samstag gegen Mörsch wollen wir den nächsten Schritt gehen.“