"Die Null tut uns gut"

Verbandsligist FC Bad Dürrheim baut Vorsprung auf Abstiegszone aus und beendet zwei Serien

Fußball-Verbandsliga: (daz) Gleich zwei Serien stoppte der FC Bad Dürrheim am Samstag mit dem glanzlosen 2:0-Erfolg gegen den SV Solvay Freiburg. Zunächst einmal sicherten sich die Kurstädter nach den drei Auftaktpleiten die ersten Punkte im Kalenderjahr 2017. Und schließlich wurde auch die Flut der vielen Gegentreffer, elf in den vergangenen 270 Spielminuten, gestoppt. Somit war allerorts rund um die Mannschaft ein Auf- und Durchatmen angesagt. „Ich hoffe“, sagte Trainer Reiner Scheu, „dass uns diese Punkte neues Selbstvertrauen geben.“

Von Selbstvertrauen war auch gegen Freiburg trotz der schnellen 1:0-Führung lange nichts zusehen. Defensiv gab es einige Fehler, wegen der sich Scheu an der Seitenlinie lautstark Luft machte. Da passte es gut, dass Freiburg offensiv harmlos blieb und mit den eigenen Torchancen so umging, wie man es von einem Tabellenletzten fast erwarten kann. Immerhin stabilisierte sich die Innenverteidigung mit Yannick Bartmann und Patrick Detta. „Es ist ganz normal, dass da nicht gleich alles klappen kann. Die Null tut uns sehr gut. Immerhin klappte die Abstimmung mit Yannick während der 90 Minuten immer besser“, sagte Detta nach der Partie. Er musste erneut für Jonas Schwer einspringen, der nach seinem Nasenbeinbruch ärztlich ein Spielverbot erhalten hatte. Detta indes stellte sich gern der Aufgabe. „Ich spiele dort, wo mich der Trainer haben möchte und wo ich der Mannschaft helfen kann.“

Mit den drei Punkten hat sich Bad Dürrheim wieder ein Stück von den vier Abstiegsplätzen entfernt. Aktuell sind es nun wieder acht Punkte Vorsprung. Noch traut Scheu den Dingen nicht. „Am Samstag zählten nur die drei Punkte. Alles andere war zweitrangig.“ Allerdings müsse sich die Mannschaft schnell steigern, denn es stehen noch einige Partien gegen Konkurrenten aus dem Vorderfeld der Tabelle an, in denen ein Punktezuwachs eher unwahrscheinlich ist. Schon die kommende Aufgabe in Linx zählt in diese Kategorie.

Auf zwei Positionen hatte Scheu am Samstag seine Mannschaft umgebaut. Für Joshua Woelke rückte Dennis Becker in die Anfangsformation. Viel mehr überraschte hingegen, dass Top-Torjäger Christian Braun beim Anpfiff der Partie nur auf der Bank saß. Scheu begründete die Entscheidung mit „er ist noch nicht ganz fit“. Klar ist aber auch, dass sich Braun mit seinem Platzverweis in Neustadt etwas den Zorn des Fußball-Lehrers zugezogen hatte. Scheu hofft, dass der bisher 13-fache Torschütze schnell wieder zu der festen Korsettstange wird, die die Kurstädter in den kommenden Spielen benötigen. Schließlich waren auch die Offensivaktionen der Dürrheimer am Samstag nicht gerade furchteinflößend, was sich gegen andere Teams als das Schlusslicht bitter rächen kann.