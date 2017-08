Die Null soll weg

DJK Villingen will am Samstag gegen SC Konstanz-Wollmatingen die ersten Punkte holen

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Im Villinger Friedengrund stehen sich am Samstag zwei Mannschaften gegenüber, die beide noch auf den ersten Saisonsieg warten, die Villinger gar auf den ersten Punkt. Die Null soll am Samstagabend der Vergangenheit angehören, denn die DJK möchte auf jeden Fall einen ähnlichen Fehlstart wie in der vergangenen Saison vermeiden. „Die Gedanken daran dürfen erst gar nicht aufkommen. Wir haben gut trainiert und wollen die Fortschritte umsetzen“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Gleich am vergangenen Montag und Dienstag bat Hellmer seine Schützlinge zu Übungseinheiten. Jetzt, da sich wieder mehr Alternativen auftun, ging es dem DJK-Coach auch um zwischenmenschliche Dinge. „Ich finde es schon wichtig, wenn sich die unterschiedlichen Charaktere zu einer Einheit finden und eine Gruppe bilden. Das gilt es zu entwickeln und dem stellen wir uns auch“, betont der Trainer. Erstmals muss er genauer in dieser Saison überlegen, welche elf Spieler beginnen sollen. „Ich tüftle schon seit Mittwoch daran. Immerhin ist es so besser, als wenn sich die Mannschaft von allein aufstellt.“ Gerade offensiv hat Hellmer viel Auswahl. Heiko Reich ist zurück und nahezu gesetzt. Auch Pascal Beha hat nicht nur wegen seines Treffers am vergangenen Wochenende Ansprüche angemeldet. Hinzu kommt der junge Yannick Käfer. Sollte auch der zuletzt angeschlagene Mario Giesler wieder fit werden, hat Hellmer schon fast die Qual der Wahl.

Den SC Konstanz-Wollmatingen schätzt Hellmer trotz des erst einen Punktes sehr stark ein. „Auch sie werden alles daran setzen, bei uns etwas mitzunehmen. Wir müssen schon alles abrufen, um das zu verhindern“, fügt Hellmer an. Dass seine Elf in den vergangenen Jahren nicht die besten Erfahrungen mit dem SC Konstanz machte, will Hellmer nicht thematisieren. Das Wort „Angstgegner“ hat er ganz auf den Index gesetzt.