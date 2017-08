"Die Jungs sind gierig"

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung: FV Tennenbronn

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit dem neuen, jedoch sehr erfahrenen Trainer Carmine Italiano geht der FV Tennenbronn in die neue Saison. „Schon die Vorbereitung macht viel Spaß. Alle Spieler ziehen großartig mit und die Trainingsbeteiligung ist klasse. Die Jungs sind richtig gierig auf die Übungseinheiten“, sagt Italiano. Tennenbronn galt in den vergangenen Jahren immer als ein möglicher Titelkandidat. Doch Italiano sieht diesmal andere Teams in der Favoritenrolle.

Wie in den vergangenen Jahren setzen die Tennenbronner weiterhin auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Mit Dominik Böhmann, Tobias Haas, Christian Fahl und Daniel Moosmann rückten vier A-Jugendspieler in den Bezirksliga-Kader auf. Extern kommen Julian Demel (Schiltach) und Benjamin Kimmich (Waldmössingen) hinzu. Beide trugen in der Vergangenheit bereits das Tennenbronner Trikot, so dass eine kurze Anpassung denkbar ist. „Ich habe gegenwärtig 18 und mehr Spieler im Training. Wir arbeiten im konditionellen Bereich, aber auch an den Spielsystemen. Wir werden bis zum Saisonauftakt eine fitte Mannschaft haben“, ist sich Italiano sicher. Allerdings gibt es mit Simon Günter und Jens Storz weiterhin zwei langzeitverletzte Akteure. Zudem hat sich Manuel Hilser in der Vorbereitung eine Zerrung zugezogen.

Titelkandidat Nummer eins ist für Italiano der Auftaktgegner FC Gutmadingen. „Dass wir gleich im ersten Spiel am 19. August den Landesliga-Absteiger empfangen, muss kein Nachteil sein. Ich glaube dennoch, dass erst nach sechs, sieben Spielen erkennbar ist, wohin die Reise gehen wird“, ergänzt der neue FVT-Coach. Er macht seine Arbeit nicht an einer festen Abschlussplatzierung fest. „Wir wollen uns als Mannschaft entwickeln und Spaß am Fußball haben. Schaffen wir das, ist ein einstelliger Tabellenplatz drin.“

Hinter seinem persönlichen Top-Favoriten Gutmadingen sieht Italiano fünf bis sechs Mannschaften, die sich um die Spitzenplätze streiten werden. „Da zähle ich auch meinen Ex-Verein FC Pfaffenweiler dazu.“

Italiano wird in den kommenden Tagen weiterhin an der Umsetzung seiner Fußball-Philosophie feilen. Zuletzt beim Fünf-Täler-Cup sah er bereits gute Ansätze. Tennenbronn musste sich erst im Finale der Spvgg. Schramberg geschlagen geben. „Die Ergebnisse in diesen Spielen sind nicht alles. Vielmehr geht es mir darum, den Findungsprozess voranzutreiben“, betont der Trainer. Italiano will vielen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Das Reservoir bei drei aktiven Mannschaften ist in Tennenbronn sehr groß.