"Die Familie wird mir fehlen"

Villinger Nachwuchs-Basketballer Daniel Zacek wechselt in die Bundesliga nach Tübingen

Basketball: (daz) Etwas Wehmut schwingt schon jetzt mit. Am Wochenende packt der 16-jährige Daniel Zacek den Koffer. Aus der elterlichen Wohnung in Villingen geht es raus. Nach Tübingen, in eine Wohngemeinschaft. Für den Teenager ist es sportlich der nächste Schritt hin zum großen Ziel: Basketball-Profi.

"Ich freue mich, dass ich bei den Young Tigers Tübingen spielen darf. Andererseits fällt mir der Abschied nicht ganz einfach. Meine Familie wird mir fehlen", sagt der junge Sportler, der viel Talent für den Basketball mitbringt und in der Vergangenheit auch schon Einladungen vom Bundestrainer erhielt. Zudem absolvierte der Schüler bereits einige Einsätze bei den Panthers Schwenningen in der Regionalliga. "Ich breche nicht alle Brücken zu den Panthers ab. Mein Bruder Sebastian spielt da in der U18 und schon deshalb werden die Panthers nicht von meinem Radar verschwinden", sagt Daniel, der in Tübingen Schule und Sport unter einen Hut bringen muss, aber zuversichtlich ist. "Ich will auf jeden Fall mein Abitur machen und sportlich vorankommen." Die zwei Kumpels aus der Wohngemeinschaft kennt Daniel bereits. Sie spielen in der gleichen Mannschaft.

Am Montag beginnt in Tübingen die Saisonvorbereitung. "Die Tübinger wollten mich schon früher, aber da war ich noch zu jung. Jetzt passt alles und ich freue mich", ergänzt Daniel Zacek, der mit acht Jahren mit dem Basketballsport begann. Die da gelernte Teamfähigkeit schätzt der Youngster besonders. Das Fernziel heißt Profisportler. Möglichst in der Bundesliga, aber vielleicht auch noch mehr. Sollte alles perfekt laufen, wäre Daniel auch einem Abstecher in die USA nicht abgeneigt.

Das aber ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal heißt es tagtäglich trainieren und in der Schule pauken. "Es wird für meine weitere Entwicklung sicherlich hilfreich sein, dass ich jetzt etwas selbstständiger werden muss. Ich will in Tübingen einfach eine gute Saison spielen. Alles ander kommt dann von selbst." Für drei Jahre wird der Teenager dort in der Nachwuchsbundesliga auf Korbjagd gehen. Möglicherweise locken dann auch in Deutschland neue Herausforderung. Immerhin war Bayern München schon im vergangenen Jahr an dem Youngster interessiert, der sich jetzt auf Tübingen freut.