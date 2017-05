Regionalsport Schwarzwald "Die DJK wird das Rennen machen"

Rückblick auf den Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Heftiges Gerangel im Abstiegskampf

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Das Rennen um die Meisterschaft bleibt spannend: Alle Teams des Spitzenquartetts haben am Sonntag ihre Pflichtaufgaben souverän gemeistert.

Dem FC Pfohren genügte beim 3:0-Heimerfolg gegen den FV Möhringen eine gute zweite Hälfte. „Im ersten Durchgang hatten wir etwas Glück, haben dann aber in Halbzeit zwei besser ins Spiel gefunden. Wir sind gut hinter die Abwehr gekommen und haben auch unsere Tore gemacht“, sagt Trainer Dominic Häring und fügt hinzu. „Derzeit spielen wir richtig guten Fußball.“ Im Aufstiegsrennen liegt Pfohren mit Platz drei und einem Punkt Rückstand auf das Spitzenduo in Lauerstellung. Die Favoritenrolle sieht Häring aber klar bei der DJK Donaueschingen II. „Der ein oder andere Spieler aus der Landesliga-Mannschaft wird die Zweite wohl verstärken. Ich schätze, dass die DJK das Rennen machen wird.“

Ähnlich sieht es auch Gerd Hanser von der SG Riedöschingen/ Hondingen. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag deutlich mit 6:0 in Mundelfingen durch. Dabei hatte die SG vor allem zu Beginn Probleme. Hanser: „Mundelfingen hat in den ersten 20 Minuten nicht viel zugelassen und ließ uns nicht ins Spiel kommen. Danach haben wir die Kontrolle übernommen.“ Am Sonntag steht das Topspiel bei der DJK an. Hanser denkt aber nur an die englische Woche, in der die SG den FC Hüfingen empfängt. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe gegen den FCH. Schon der Hinspielsieg war umkämpft.“ Im Saisonendspurt verspürt das Überraschungsteam der Liga keinerlei Zugzwang. „Wir machen uns keinen Druck und wollen so lange wie möglich oben mitspielen. Ich glaube, die DJK wird sich die Tabellenführung nicht mehr nehmen lassen.“

Auch der dritte Verfolger im Bunde, der FC Bräunlingen, machte mit dem 4:2-Sieg in Lenzkirch seine Hausaufgaben. „Wir haben in der ersten halben Stunde fünf Großchancen vergeben und gehen wegen zweier katastrophaler Fehler mit 1:2 in die Pause“, sagt Trainer Uwe Müller. „Nach der Kabinenansprache haben wir dann doch noch das Spiel drehen können.“ Im Aufstiegsrennen üben sich die Bräunlinger in Bescheidenheit. „Mit vier Punkten ist der Abstand nach oben wohl schon zu groß. Wir blenden die Tabelle aus und denken nur von Spiel zu Spiel“, so Müller. Auch er hat den Tabellenführer als Topfavoriten auserkoren. „Für die erste Mannschaft der DJK geht es um nichts mehr, daher werden wohl einige Spieler bei der Reserve aushelfen.“

Für den Spitzenreiter DJK Donaueschingen II zählt am Sonntag gegen Riedöschingen/ Hondingen nur ein Sieg. „Ich schätze die SG als unseren stärksten Konkurrenten ein. Daher konzentrieren wir uns voll auf das Topspiel“, sagt DJK-Sportvorstand Walter Fürderer. „Ich erwarte ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag.“ Gegen Schlusslicht St. Märgen seien am Mittwoch drei Punkte fest eingeplant. Zu möglichen Zugängen aus dem Landesliga-Kader äußerte sich Fürderer zurückhaltend. „Wir unterliegen der Stammspieler-Regelung und werden diese auch einhalten. Stand jetzt werden die Spieler aus der zweiten Mannschaft spielen.“

Auch im Kampf um den Relegationsplatz 14 ist noch Spannung garantiert. Während der SV St. Märgen abgeschlagen die rote Laterne hält, stehen zwei Teams punktgleich davor. Der SV Mundelfingen hat nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen mit dem 0:6 gegen die Riedöschingen/Hondingen einen herben Dämpfer erlitten. „Das war eine katastrophale Mannschaftsleistung“, stellt Trainer Siegfried Andräß klar. „Wir waren in allen Belangen desolat. Die erste Hälfte war noch in Ordnung. Was danach passierte, kann ich mir nicht erklären.“ Für den Saisonendspurt fordert Andräß eine Reaktion seines Teams. „Wenn wir so spielen wie am Sonntag, sehe ich für uns schwarz. Ich bin mir sicher, dass der FC Löffingen II Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhalten wird.“

Diese Vermutung widerlegt Trainerkollege Michael Baumann vom FC Löffingen II. „Bis auf Frank Löffler, der bei uns aushilft, werden wir nur mit der zweiten Mannschaft antreten“, versichert Baumann. Die gezeigte Leistung beim 3:2-Sieg in Gündelwangen stimmt den Trainer zuversichtlich. „Wir haben wie eine Einheit gespielt. Jeder hat für den anderen gekämpft.“ Sein Team habe Eigenschaften gezeigt, die im Abstiegskampf erforderlich seien. „Alle haben den Ernst der Lage kapiert.“ Vor dem Abstiegsgipfel am Sonntag in Mundelfingen rechnet sich Baumann Chancen gegen das Topteam aus Pfohren aus. „Auch dort ist Zählbares möglich.“