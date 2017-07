Regionalsport Schwarzwald Deutliche Worte von Klaus-Dieter Kalipke

Geringe Resonanz beim Staffeltag der Kreisligen A 2 und B 6 in Bräunlingen

Fußball-Kreisliga: (her) Beim Staffeltag der Kreisliga A, Staffel 2 und der Kreisliga B, Staffel 6, zog der Staffelleiter Klaus-Dieter Kalipke im Vereinsheim des FC Bräunlingen am Montagabend eine positive Bilanz. Allerdings war die geringe Resonanz, dass nur fünfzig Prozent der 16 Vereine präsent waren, für Kalipke ein enttäuschender Faktor. Mit deutlichen Worten wurde von ihm auf diesen Missstand mit dem schwachen Besuch hingewiesen. Auf seine Frage, ob der freiwillige Staffeltag in dieser Form in Zukunft so weitergeführt werden sollte, gaben die anwesenden Vereine ein positives Votum ab. „Ich gehe davon aus, dass die fehlenden Vereine nichts zu beanstanden haben und mit dem vorab erstellten Terminplan einverstanden sind“, so Kalipke.

Beim Rückblick auf die vergangene Saison klangen die Worte von Kalipke um einiges freundlicher: „Es war eine tolle Runde. Mit dem FC Pfohren, dem FC Bräunlingen, Vizemeister SG Riedöschingen/Hondingen und Titelgewinner DJK Donaueschingen kämpften bis zum Schluss vier Mannschaften um die Meisterschaft. Dies spiegelt die kompakte Leistungsstärke in der Kreisliga A2 wider“, hob der Staffelleiter hervor und fügte an: „Wieder einmal schaffte der Vizemeister der Staffel 2 über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga Schwarzwald. Dies ist ein weiterer Nachweis für die Spielstärke der Liga.“ Den Klassenhalt des FC Löffingen II über die Relegation sieht er hier als weiteren Beweis.

Ganz anders fiel das Fazit von Kalipke über die Kreisliga B Staffel 6 aus. Zahlreiche Spielausfälle aufgrund von Spielermangel wurden von ihm kritisiert. Meister in dieser Liga wurde der SSC Donaueschingen II.

Bei der Besprechung des Terminplanes für die Saison 2017/18 mussten kaum Änderungen vorgenommen werden. Im sachlichen Austausch waren sich hier die Vereinsvertreter durchweg einig. Für den gastgebenden FC Bräunlingen informierte Kassierer Sven Pacher über den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes.

Mit den Worten „Seit immer fair zum Unparteiischen und animiert euren Verein zur Suche von neuen Schiedsrichter“, sprach der Staffelleiter ein weiteres wichtiges Thema an und lobte zudem die Vereine: „Es ist immer schön, mit euch zusammenzuarbeiten.“

Kreisliga A 2, 1. Spieltag

Samstag 19.August, 16 Uhr:

SV Hinterzarten – FC Löffingen II

Sonntag, 20. August, 15 Uhr:

SV Öfingen – FC Hüfingen

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen

FC Lenzkirch – SV Eisenbach

FC Pfohren – FC Neustadt 2

FC Bräunlingen – SV Göschweiler

SV Grafenhausen – SV Gündelwa.

FC Bad Dürrh. II – SSC Donauesch.