Regionalsport_Schwarzwald "Derbysiege sind einfach geil"

Rückblick auf den 28. Landesliga-Spieltag. DJK Villingen ist die Mannschaft der Stunde

Fußball-Landesliga: Langsam biegt die Landesliga auf die Zielgerade ein. Bedenklich ist aus Schwarzwälder Sicht der Blick ans Tabellenende. Drei Absteiger drohen dem Bezirk. Während Furtwangen immer tiefer abstürzt, darf die DJK Villingen wieder auf den Liga-Verbleib hoffen.

Auch nach 27 Spielen steht die DJK Donaueschingen mit starken 50 Punkten auf einem ausgezeichneten dritten Platz. Dank des 2:1-Erfolgs in Löffingen haben die Allmendshofener weiterhin die gute Chance, diese Saison mit einem großartigen Ergebnis zu beenden. „Derbysiege sind einfach geil“, jubelt DJK-Trainer Christian Leda, der zuletzt einige Jahre nicht gegen Löffingen gewonnen hatte, nun aber den 2:1-Hinspielsieg mit seiner Elf wiederholte. Leda sah in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten viele Chancen. „Da kann es 4:1 für uns, aber auch 1:4 gegen uns stehen.“ Seine Mannschaft habe dann starke zweite 45 Minuten gezeigt, die Leda als „die beste Halbzeit im Jahr 2017“ einstuft.

Trainer Tobias Urban und der FC Löffingen wollten hingegen nicht zweimal gegen den gleichen Gegner verlieren, auch wegen der gesunden Rivalität zwischen beiden Vereinen. „Für uns kam der Pausenpfiff zum völlig falschen Zeitpunkt. Wir hatten da das Spiel im Griff. Das 1:2 fiel dann zu einem ganz blöden Zeitpunkt. Wir haben vor allem bei Standards schlecht verteidigt“, analysiert Urban. Tabellarisch hat sich für Löffingen nicht viel verändert. Platz fünf ist weiterhin das Minimalziel. Urban, der nach der Saison wohl trotz einiger Angebote eine Pause einlegen wird, spricht schon jetzt „von einer Saison mit Höhen und Tiefen“.

Null Punkte und 0:10 Tore. Allein die Bilanz aus den vergangenen drei Partien zeigt, dass beim FC 08 Villingen II gegenwärtig nicht viel geht. „Es bringt mir nicht viel, von den Trainerkollegen nur Komplimente für unsere Spielweise zu bekommen, wenn unsere Ergebnisse nicht stimmen. Natürlich haben wir die ersten 30 Minuten auf ein Tor gespielt, aber der Ertrag ist gleich null“, sagt Trainer Jörg Klausmann nach dem 0:3 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. Zu gerne würde er einigen Akteuren eine Denkpause geben, doch die Alternativen fehlen. „Einige sind gedanklich offenbar schon bei anderen Vereinen. Es reicht nicht, wenn zwei oder drei alles geben und sich andere hängen lassen.“ Zu denen, die alles bringen, zählt Klausmann Tobias Weißhaar, Aleksandar Novakovic oder Baris Cakici. Einen Aussetzer hatte hingegen vor dem 0:1 Stefano Campisciano, der sich in der Pause deutliche Worte des Trainers anhören musste. Klausmann: „Bei uns habe ich immer mehr das Gefühl, dass die meisten Spieler die Saison abgehakt haben.“

Zweimal führte der FC Schonach in Frickingen, einmal lag die Elf im Rückstand. Unterm Strich stand ein 3:3-Unentschieden. „Defensiv war es sicherlich nicht unsere beste Leistung. Man sollte aber auch die Offensivqualität der Gastgeber in die Analyse einbeziehen“, sagt Trainer Enrique Blanco. Positiv nimmt der Coach mit, dass seine Elf nahezu 45 Minuten in Unterzahl überstand, nachdem Marco Lenti die Ampelkarte gesehen hatte. „Wir haben uns nach dem 2:3-Rückstand wieder reingebissen. Dafür muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen, schließlich spielte hier ein Verbandsliga-Absteiger gegen einen Landesliga-Aufsteiger“, fügt Blanco an. Ein großes Kompliment verteilte er auch an die medizinische Abteilung, die Marco Lenti und Alexander German wieder fit bekam, wobei German sogar 90 Minuten absolvierte. Auch der angeschlagene Jannik Reiner machte Fortschritte, doch Blanco war das Risiko eines Einsatzes noch zu groß.

Immer bedrohlicher wird die Situation für den FC Furtwangen, der am Wochenende aus zwei Heimspielen gegen Radolfzell (1:4) und Salem (0:1) keinen Punkt holte. Die Bregtäler sind zu einem Abstiegskandidaten geworden. „Wir haben einen unglücklichen Lauf. Natürlich machen wir uns Sorgen und Gedanken“, betont Spielertrainer Markus Knackmuß. Schon seit dem unglücklichen 1:1-Ausgleich in Schonach in Minute 97 klebe das Pech an den Schuhen seiner Spieler. „Strittige Entscheidungen werden zudem gegen uns ausgelegt und im Abschluss kriegen wir es nicht hin, den Ball über die Linie zu drücken.“ Gegen Salem zählte Knackmuß ein Chancenverhältnis von 14:1 für seine Jungs. Das Tor aber erzielten die Gäste. „Wir müssen jetzt noch mehr den Kampfgeist auspacken. Einerseits ist es gut, dass wir spielerische Lösungen suchen. Andererseits aber brauchen wir jetzt die Typen, die die Ärmel hochkrempeln“, mahnt der Trainer an. Spätestens jetzt habe der Abstiegskampf begonnen. Auch deshalb wird Knackmuß jetzt viele Einzelgespräche führen, um wieder den Vorwärtsgang zu finden.

Die DJK Villingen ist weiterhin die Mannschaft der Stunde. Zwölf von zwölf möglichen Punkten holte die Elf allein aus den vergangenen vier Partien. Der jüngste 2:0-Erfolg beim Tabellenzweiten Singen gibt den Villingern nun alle Chancen in die Hand, die Liga doch noch zu halten, was noch zu Weihnachten völlig unmöglich schien. In Singen musste Trainer Ralf Hellmer seine Abwehr umstellen. „Wir haben mit Glück und Geschick verteidigt“, so Hellmer. Beeindruckt war Hellmer von Alieu Sarr, der sich freiwillig nach der Verletzung von Aaron Bettecken für die Abwehrarbeit meldete. Der Trainer will die jüngste Euphorie nicht bremsen. Bei nur noch drei Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz habe seine Elf das Momentum auf ihrer Seite. Hellmer: „Die Jungs wollen so schnell wie möglich die letzte kleine Lücke noch schließen.“

Mit gemischten Gefühlen analysiert Heinz Jäger, Trainer des FC Gutmadingen, das 1:1 gegen Stockach. „Wir haben in den ersten 45 Minuten nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Da agierte meine Elf etwas schläfrig.“ Mit einer deutlichen Halbzeitansprache gelang es Jäger, sein Team wieder auf Kurs zu bringen. Mehr als der Ausgleich gelang nicht. Jäger stellte zudem von Vierer- auf Dreierabwehrkette um und brachte mit Nicolai Haves einen zusätzlichen Angreifer. Das erhoffte Offensivfeuerwerk mit vielen Torchancen sah Jäger jedoch nicht. Zudem wurde der Punkt mit der schweren Verletzung von Schlussmann Markus Burger teuer erkauft. Wie lange er ausfallen wird, ist noch ungewiss. Immerhin haben die Gutmadinger mit Moritz Küssner einen ausgezeichneten Ersatz. Weitaus nachteiliger wirkt sich aus, dass alle drei Spieler auf der Sechser-Position ausfallen. Jäger hofft, dass Claudius Hirt und/oder Dominik Maus eventuell am Samstag gegen Furtwangen wieder zur Verfügung stehen.