Regionalsport Schwarzwald Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen

FC Schonach spielt am Freitagabend gegen FC Furtwangen

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Furtwangen (Freitag, 19 Uhr). (daz) Das Derby verspricht viel Spannung und sicherlich auch eine gute Zuschauerkulisse. Nach den ersten zwei Spielen sind die Schonacher noch ohne Punktverlust und haben noch nicht einmal einen Treffer kassiert. Furtwangen hingegen wartet noch auf den ersten Punkt. Aus dieser Konstellation leiten beide Trainer unterschiedliche Ausgangslagen ab.

Schonachs Coach Enrique Blanco will von einer Favoritenrolle seiner Elf nichts wissen. „Furtwangen ist ein gestandener Landesligist, während wir erst das zweite Jahr in der Liga spielen. Natürlich haben wir einen guten Start erwischt, aber wir müssen uns jeden einzelnen Punkt hart erkämpfen.“ Blanco sah in den ersten zwei Partien genügend Ansatzpunkte, die aus seiner Sicht zu verbessern sind. „Wir spielen oftmals 45 oder 60 Minuten guten Fußball. Jetzt muss das zumindest über 80 Minuten passieren. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, sodass ich sehr zuversichtlich in die Partie gehe.“ Welche Spieler in dieser Woche bei den Übungseinheiten herausstachen und sich nachhaltig angeboten haben, will Blanco nicht verraten. „Wir haben ein Derby und da muss es mir auch gestattet sein, zumindest nach außen etwas zu pokern und nicht die Karten im Vorfeld aufzudecken.“

Dass die Schonacher nach 180 Minuten ohne Gegentreffer sind, ist für Blanco kein Zufall. „Unsere Offensivspieler haben es gelernt, defensiv zu arbeiten. Das ist ein Fortschritt gegenüber der vergangenen Saison. Wir müssen alle nach hinten arbeiten.“ Ein besonderes Spiel ist die Partie sicherlich für den Schonacher Neuzugang Marcel Wetzig, der aus Furtwangen kam und dem Trainer sicherlich einiges über den Gegner verraten könnte. Blanco winkt jedoch ab. „Ich will Marcel nicht unnötig unter Druck setzen und verlasse mich viel mehr auf meine eigenen Eindrücke.“

Motiviert reisen die Furtwanger an. Sie wollen den unglücklichen Saisonauftakt vergessen lassen. „Wir hatten uns alle mehr aus den ersten zwei Spielen gegen Dettingen und Salem versprochen. Daran können wir nichts mehr ändern, es aber besser machen“, sagt Trainer Markus Knackmuß. Er sieht seine Elf nach einer ebenfalls guten Trainingswoche gut aufgestellt „Wir wissen um die hohe Qualität der Schonacher im Angriff. Jetzt sind sie auch defensiv stabil. Wir müssen da viel Leidenschaft und Zweikampfstärke entgegensetzen.“

Während Blanco personell einige Möglichkeiten hat, muss Knackmuß einmal mehr improvisieren. Johannes Stumpp fällt mit einer Bänderverletzung länger aus. Jens Fichter ist noch im Urlaub und Patrick Staudt angeschlagen. Große Alternativen zeichnen sich da nicht ab, zumal noch einige Akteure im Urlaub weilen oder gerade zurückgekehrt sind und noch Rückstände haben.

Dass die Schonacher so gut in die neue Saison gestartet sind, überrascht Markus Knackmuß nicht. „Ich war einer der wenigen Landesliga-Trainer, die die Schonacher vor der Saison als eine Mannschaft mit Aufstiegschancen eingeschätzt hat.“ Seine Elf hat nun die Chance, diesen Gegner zu ärgern und die bisher blütenweiße Schonacher Weste zu beflecken.