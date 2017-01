Der perfekte Schub fürs Wintergame

Wild Wings gehen nach 3:2-Sieg in Düsseldorf gestärkt ins Spiel des Jahres am Samstag

Eishockey: Sport kann hin und wieder sehr schnelllebig sein. Vor sechs Tagen herrschte bei den Wild Wings nach der Heimpleite gegen Krefeld noch tiefe Enttäuschung. Nur vier Tage später sind die Schwenninger wieder obenauf. Der 3:2-Sieg am Dienstagabend in Düsseldorf war nicht nur Balsam für die Schwenninger Seele. Er sorgte zugleich für den perfekten Schub, um am Samstag selbstbewusst ins DEL-Wintergame gegen die Adler Mannheim zu gehen.

Leidenschaft, hervorragende Defensivarbeit und nahezu perfekte Chancenauswertung – dies waren die drei wichtigsten Faktoren, die zum Wild Wings-Erfolg im Rheinland führten. Cheftrainer Pat Cortina sprach nach der Partie von einem „ganz wichtigen Sieg für unsere Moral“. Seine Mannschaft habe wieder die nötige Energie gehabt und die Tore im richtigen Moment geschossen.

Düsseldorfs Trainer Christof Kreutzer übte heftige Kritik am Auftritt seines Teams: „Manche in unserer Mannschaft müssen sich fragen, ob sie bereit sind, alles für die DEG zu geben. Wer nicht mitzieht, ist bei uns am verkehrten Platz. Ich habe kein Problem damit, mit lediglich zwei Angriffsreihen und drei Verteidigern zu spielen.“

Wild Wings-Stürmer Marcel Kurth konnte die Manöverkritik von Kreutzer egal sein. Der Torschütze zum 2:0 freute sich nach dem Erfolg seines Teams. „Wir haben uns nach dem schwachen Spiel zuvor gegen Krefeld zusammengerauft.“ Der 22-Jährige war bereits kurz nach dem Spiel voller Euphorie auf das große Ereignis am Samstag: „Ich bin überglücklich, dass ich bei diesem Wintergame dabei sein kann. Zudem geht es im Derby gegen meinen Ex-Verein. Was will man mehr?“ Die Mannschaft fährt bereits am Freitagmorgen los und wird am späten Nachmittag in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim trainieren.

Zu den drei Punkten in Düsseldorf gab es für die Wild Wings noch weitere erfreuliche Nachrichten: Es hat sich kein weiterer Spieler verletzt und der Traum von den Pre-Playoffs darf weiter geträumt werden. Die Chance ist so groß wie nie seit der Rückkehr der Schwenninger in die DEL. Nach 35 Spieltagen liegen die Schwäne nur zwei Zähler hinter Rang zehn. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Punkte. In der Saison 2014/15 nach 35 gespielten Partien sogar schon 18 Zähler Rückstand, ein Jahr zuvor sieben.

Die rote Laterne wurden die Wild Wings durch den Erfolg am Dienstag wieder los. Sollten allerdings am Donnerstagabend die Krefeld Pinguine (in Ingolstadt) gewinnen und die Iserlohn Roosters (in München) punkten, wäre Schwenningen wieder Letzter. Dies dürfte aber nichts daran ändern, dass die Wild Wings mit breiter Brust ins Wintergame gehen, denn der Sieg in Düsseldorf war mehr als „nur“ drei Punkte wert.