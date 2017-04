Regionalsport Schwarzwald Der längste Lauf der Cup-Serie

Achter Obereschacher „Sport Weiß Lauf“. Am Donnerstag vieleTeilnehmer erwartet

Leichtathletik: (ju) Der achte Obereschacher Sport Weiß-Lauf wird am Donnerstag ausgetragen. Start und Ziel befinden sich vor dem Clubhaus der Sportanlage Obereschach. Der Lauf ist der zweite Wertungslauf um den Intersport Denzer Cup und mit 12,2 Kilometer zugleich der längste der gesamten Serie. Drei Tage vor dem 1. Mai-Feiertag hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr auf eine große Beteiligung. Vorjahressieger waren Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) bei den Damen und Lars Schweizer (LT Pfohren) bei den Herren.

Teilnahmeberechtigt am Hauptlauf sind ab der Jugend U 20 alle Altersklassen. Der Hauptlauf wird um 18.30 Uhr gestartet. Erneut im Programm ist wieder der 5000 Meter Funlauf ohne Zeitnahme (Running/Walking/Nordic Walking) mit Start um 18.40 Uhr außerhalb der Cupwertung.

Das Rahmenprogramm wird bereits um 17 Uhr mit dem Bambinilauf über 400 Meter eröffnet. Anschließend absolvieren die Schülerklassen ihre Rennen, die eine Distanz von 800 bis 300 Meter aufweisen. Meldungen sind bis Mittwoch, 26. April (12 Uhr), per E-Mail möglich unter: info@sportweiss. com oder telefonisch unter 07721/74847. Am Wettkampftag sind Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Wie in den Vorjahren belohnt Sport Weiß die größte Jugendgruppe (Skiclubs oder Sportvereine) mit dem Sonderpreis von 100 Euro und die zwei nächstfolgenden Gruppen mit jeweils 50 Euro (Einkaufsgutschein). Weitere Informationen erteilen Christoph Franki und Bettina Weiß unter der Rufnummer 07721/74847. Im Anschluss an den Hauptlauf findet auf dem Sportplatz oder im SV-Clubhaus die Siegerehrung statt.