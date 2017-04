Der große Schonacher Traum vom Finale

Elf von Trainer Enrique Blanco gastiert am Dienstag im Verbandspokal-Halbfinale beim VfR Hausen

Fußball, südbadischer Verbandspokal Halbfinale: VfR Hausen – FC Schonach (Dienstag, 17.45 Uhr) – Der FC Schonach blickt mittlerweile auf die 108-jährige Vereinsgeschichte zurück. Höhepunkte gab es in dieser Zeit schon einige. Das Spiel am Dienstagabend in der Hausener Möhlin-Arena wird aber auf jeden Fall einen besonderen Platz in der Historie des FC Teutonia 09 bekommen.

Die Schonacher haben den großen Traum vom Finale um den südbadischen Pokal am 25. Mai. Im Stadtteil von Bad Krozingen soll er wahr werden. „Diese Chance bekommen wir vielleicht nie wieder“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco zum Stellenwert der Partie. Dies zeigt auch die Tatsache, dass rund 200 Fans die Mannschaft begleiten werden. Die zwei Busse, die der Verein im Vorfeld organsiert hat, sind bereits ausgebucht. Hinzu kommen weitere Kleinbusse sowie einige Privatautos. „Die Euphorie ist größer als bei den Landesliga-Aufstiegsspielen. Unsere Fans werden wie eine Wand hinter uns stehen“, kündigt Blanco an.

Die Generalprobe für das Halbfinale ist beiden Landesligisten geglückt. Die Schonacher gewannen in der Staffel 3 zu Hause gegen den Tabellenzweiten FC Singen mit 3:0. Hausen bezwang auf heimischem Terrain mit 3:1 den FV Lörrach-Brombach, der in der Staffel 2 bereits vorzeitig als Meister feststeht. Auch was die Platzierung betrifft, gibt es Gemeinsamkeiten. Beide Teams stehen in ihrer Liga derzeit auf dem 9. Rang.

Der Schonacher Coach hat den Gegner zweimal beobachtet und sieht die Ausgangslage völlig offen: „Die Chancen sind 50:50. Hausen hat eine bullige und spielstarke Mannschaft, die sehr ausgeglichen besetzt ist.“ Um das Endspiel zu erreichen, müsse seine Elf ähnlich diszipliniert auftreten wie zuletzt. „Der Zug zum Tor muss allerdings noch besser werden“, fordert Blanco. Was die Personalsituation betrifft, ist der Trainer zufrieden. „Natürlich haben wir angeschlagene Spieler. Aber alle werden im Halbfinale zur Verfügung stehen.“

Die Zeit vom Singen-Sieg bis zur Pokalpartie nutzten die Schonacher zur aktiven Regeneration. Am Sonntag und Montag gab es leichtes Lauftraining. Zudem ging’s gemeinsam in die Sauna.

Die Landesliga-Punkte am Samstag waren für Blanco auch mit Blick aufs bevorstehende Pokalspiel sehr wertvoll: „Hätten wir verloren, wären wir ganz dick im Abstiegskampf. So können wir etwas lockerer in dieses Spiel gehen. Es bringt nichts, wenn wir ins Pokalfinale kommen, aber aus der Landesliga absteigen.“ Nahezu exakt die gleichen Worte wählt sein Hausener Trainerkollege Daniel Kreisl.

Fünf Spieltage vor Saisonende hat der FCS acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das gleiche Polster hat der VfR Hausen in der Staffel 2. Somit kann auch die Heimelf befreiter in den Pokal-Hit gehen. „Jeder Spieler soll dieses Halbfinale genießen“, hofft Kreisl, der ebenfalls einige angeschlagene Spieler in seinen Reihen hat. Für den Coach der Gastgeber ist es ganz wichtig, „dass wir die Schonacher Offensive in den Griff bekommen und unser schnelles Umschaltspiel praktizieren“. Auch Heisl hat, wie Blanco, den Gegner zweimal unter die Lupe genommen und sieht die Chancen ebenfalls bei fifty-fifty.

Während die Schonacher zum ersten Mal im Verbandspokal unter den letzten Vier stehen, spielte Hausen erst vor zwei Jahren um den Einzug ins Endspiel. Mit 0:2 musste sich die Mannschaft dem späteren Pokalsieger Bahlinger SC geschlagen geben. Diesesmal soll der Schritt in Richtung Finale klappen. Die Zuversicht ist groß. VfR-Präsident Manfred Schmitt zeigt sich besonders optimistisch:: „Unser Ziel ist der Gewinn des Südbadischen Pokals. Ich weiß, dass unsere Jungs alles tun werden, ihren Traum zu verwirklichen.“

Zweites Halbfinale am Mittwoch

Im zweiten Halbfinale treffen Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen und Oberligist Bahlinger SC am Mittwoch (17.45 Uhr) aufeinander. Nach diesem Spiel entscheidet sich, wo das Finale ausgetragen wird. Gewinnt Rielasingen-Arlen, ist das Endspiel in Villingen. Setzen sich die Bahlinger durch, heißt der Austragungsort Emmendingen.

Der Weg ins Halbfinale:

FC Schonach:

FC Bad Dürrheim 3:1 (H)

FC Neustadt 1:2 (A)

VfR Stockach 4:2 (H)

SV Bühlertal 4:4 n.V. (H)

FC Markdorf 1:0 (H)

VfR Hausen:

FC Tiengen 1:2 n.V. (A)

FC Freiburg-St. Georgen 2:0 n.V. (H)

FV Herbolzheim 4:0 (H)

SV Linx 3:0 (H)

H = Heimspiel; A = Auswärtsspiel