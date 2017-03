"Der TV Villingen würde der 2. Bundesliga gut tun"

Volleyball-Drittligist benötigt noch zwei Siege für Meistertitel. Fanbus zum Auswärtsspiel beim TV Holz

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Drei Spieltage vor Abschluss der Saison zeichnet sich immer deutlicher ab, dass es im Rennen um die Meisterschaft wohl nur noch einen Zweikampf zwischen dem TV Villingen und dem VC Wiesbaden II geben wird. Beide gewannen ihre Wochenendpartien mit 3:0.

Nervös: Schon im vorherigen Spiel gegen Bretzenheim war Villingens Trainer Sven Johansson vor der Partie sehr nervös. Auch gegen Bad Vilbel agierte der Trainer ähnlich. „Die Sorgen im Mittelblock waren die eine Seite. Andererseits haben wir plötzlich etwas zu verlieren. Ich wusste, dass wir gut trainiert hatten, aber die Gefahr gegen ein Team aus der zweiten Tabellenhälfte zu stolpern, besteht immer“, erläutert Johansson. Seine Mannschaft nahm ihm diese Befürchtungen schnell und feierte den 17. Saisonsieg im 19. Spiel. Johansson durfte es sich sogar leisten, weitgehend auf die Top-Formation zu verzichten.

Wechsel: Ungewöhnlich viele Spielerwechsel nahm Johansson am Samstag vor. Die Erklärung dafür ist einfach. „Wir werden am vorletzten Spieltag in Holz alle Spielerinnen brauchen. Deshalb sollten alle Wettkampfpraxis erhalten.“ Vor allem auf den beiden gleichwertig besetzten Positionen im Zuspiel und Libero, wechselte der Trainer oft. Mit Viviane Hones und Sonja Kühne (Libero) sowie Ramona Wolbert und Nikola Strack (Zuspiel) hat der Trainer glänzende Möglichkeiten.

Allrounder: So muss wohl eine echter Kapitän sein: Michelle Feuerstein spielte gegen Bad Vilbel in dieser Saison bereits auf der dritten Position und hat ihren Ruf als Allrounderin einmalmehr unterstrichen. Gestartet auf der Annahme-Außen-Position wechselte Feuerstein auf die Diagonale und nun wegen der personellen Sorgen in den Mittelblock. Es zeichnet die 25-Jährige aus, dass sie scheinbar überall der Mannschaft helfen kann.

Gespräche: Den Nagel auf den Kopf traf Bad Vilbels Trainer Christoph Haase mit seiner Aussage: „Villingen würde der 2. Bundesliga gut tun.“ Tatsächlich beschäftigen sich jetzt im Verein einige Funktionäre und Trainer wieder mit dem Thema, nachdem für die kommende Saison keine Lizenz beantragt wurde. In der vergangenen Woche gab es ein erstes so genanntes Visionsgespräch. „Es war eine erste lockere Gesprächsrunde, in der wir unsere Möglichkeiten ausgelotet haben. Diskutiert wurde auch, welche eigenen Spielerinnen dann überhaupt weiterhin zur Verfügung stehen würden und wie die Trainersituation wäre“, ließ Johansson einige Dinge anklingen.

Fanbus: Am vorletzten Spieltag könnte die Titel-Entscheidung fallen, wenn der TV Villingen am Sonntag, 26. März, beim Zweitligaabsteiger TV Holz gastiert. Um der Partie im Saarland zumindest etwas Heimspielcharakter zu verleihen, plant Villingen einen Fanbus einzusetzen. Neben der Mannschaft könnten dann rund 30 bis 35 Anhänger mitfahren. Noch sind diese Gedanken in der Anfangsphase, könnten sich aber bereits diese Woche konkretisieren. Das Ticket für die Busfahrt nach Holz kostet 15 Euro pro Person. Beim letzten Saisonheimspiel, am kommenden Samstag gegen Kassel, wird es weitere Informationen geben.

Übernachtung: Obwohl die Partie gegen Bad Vilbel im Eiltempo schon kurz nach 20 Uhr beendet war, hatten die Gäste keine Lust mehr auf die rund 330 Kilometer lange Heimreise. Vorsorglich hatte Trainer Haase sein Team vorab in einer Villinger Jugendherberge für eine Nacht einquartiert. "So können wir noch etwas das Villinger Nachtleben kennenlernen", schmunzelte Haase nach der Partie.