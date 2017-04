Regionalsport Schwarzwald "Der TV St. Georgen ist verdient Meister"

Stimmen zur Meisterschaft der St. Georgener Handballer

Jürgen Herr (Trainer TV St. Georgen): „Für mich kommt der Titel überraschend. Unser Ziel vor der Saison war eigentlich Platz fünf. Ich war erst ein, zwei Minuten vor Spielende überzeugt, dass wir Meister sind. Zuvor war ich zu fokussiert und angespannt. Die Jungs haben sich diesen Titel und den Aufstieg verdient. Der wichtigeste Faktor bei diesem Erfolg ist auf jeden Fall der Zusammenhalt.“

Sven Wassmer (Co-Trainer TVS): „Unser Erfolg ist der Wahnsinn. Jürgen Herr und ich haben die vielen Spieler der Meistermannschaft schon in der Jugend trainiert. Wir sind ein familiärer Verein und zu Hause eine Macht. Die Jungs und die Zuschauer freuen sich auf jedes Spiel. In der Südbadenliga müssen die großen Mannschaften wie Schutterwald ersteinmal bei uns auf dem Roßberg gewinnen.“

Mario Reif (Trainer TV Herbolzheim): „Ich bin natürlich enttäuscht. Aber das wird sich in den nächsten Tagen relativieren, da wir bereits über unserem Saisonziel liegen. Der TV St. Georgen ist verdient Meister. Mit ihrer aggressiven Abwehr haben uns die St. Georgener in der zweiten Hälfte den Zahn gezogen. Es bewahrheit sich, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt, denn der St. Georgen hat die beste Defensive der Liga. So eine Atmosphäre wie an diesem Abend in der Roßberghalle habe ich in der Landesliga noch nie erlebt.“



Matthias Flaig (Abteilungsleiter Handball beim TVS): „Für den TV St. Georgen ist es ein Riesenerfolg, vor allem auch für die Jugendarbeit des Vereins. Wir sind nun in der Region die Handball-Mannschaft, die in der höchsten Liga spielt. Die Atmosphäre in diesem Spiel war grandios. Die Herbolzheimer haben mit ihrem sportlichen Auftreten und den rund 100 mitgereisten Fans dazu beigetragen. Wir hatten in etwa die dreifache Anzahl an Helfern im Einsatz wie bei anderen Heimspielen. Auch ihnen ein großer Dank.“

Jan Holzmann (Kapitän TVS): „So etwas wie dieses Spiel vor dieser Kulisse hat von uns noch keiner erlebt. Am Anfang war ich etwas nervös. Aber dann haben wir uns gesteigert. Vor der Saison hatte bei uns keiner mit der Meisterschaft gerechnet. Umso mehr wird dieser Erfolg nun gefeiert.“

Jan Linhard (Spieler TVS): „Unser Erfolg ist hammergeil. Vor Saisonbeginn hätte ich nicht gedacht, dass wir Meister werden. Wir sind ein zusammengeschweißter Haufen und das ist unsere großen Stärke. Zudem haben wir die besten Fans der Liga.“

Jonas Herrmann (Spieler TVS): „Ich spiele schon sehr viele Jahre in der ersten Mannschaft. Das ist der schönste Erfolg in dieser Zeit. Die Kombination aus Zusammenhalt und der tollen Kulisse macht uns so stark. Nun freuen wir uns auf die neue Liga.“

Paul Assfallg (Spieler TVS): „Wir haben ein Jahr Woche für Woche auf diesen Erfolg hingearbeitet und sind nun belohnt worden. Es ist einfach nur schön. Wir haben zwar keinen überragenden Einzelspieler, aber dafür kennen wir uns schon seit Jahren und sind ausgeglichen besetzt. Die Mannschaft hat noch ganz, ganz viel Potenzial. Teams aus der 3. Liga haben weniger Zuschauer als wir. Unsere Fans haben großen Anteil an dem Erfolg.“