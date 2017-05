Regionalsport Schwarzwald Der FC Pfohren hat einen Lauf

Dennis Feuerstein, Trainer des FC Bad Dürrheim II, tippt den 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Dennis Feuerstein, Trainer des FC Bad Dürrheim II, tippt den 25. Spieltag (Mittwoch) in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

FV Möhringen – SV Mundelfingen. „Möhringen ist heimstark, aber ich traue Mundelfingen einen Punkt zu. Die Gäste stecken dick im Abstiegskampf. Für sie ist es wichtig, die klare Heimniederlage gegen Riedöschingen schnell abzuhaken. Mein Tipp lautet 1:1.“

SG Riedöschingen/Hindingen – FC Hüfingen. „Natürlich sind die Gastgeber klarer Favorit. Hüfingen steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Riedöschingen kann als Aufteiger in der Saison noch viel erreichen. Ich tippe 2:0.“

SV St. Märgen – DJK Donaueschingen II. „St. Märgen wird sich nicht mehr retten und muss für die Kreisliga B planen. Donaueschingen kommt als Tabellenführer und möchte diesen Platz bis zum Saisonende nicht mehr abgeben. In St. Märgen zu spielen, ist nicht ganz einfach, aber die DJK gewinnt dort mit 3:1.“

SV Göschweiler – FC Bräunlingen. „Bräunlingen hat weiterhin eine Chance auf einen der ersten zwei Plätze. Spielerisch sehe ich Bräunlingen gegenüber Göschweiler im Vorteil. Die Partie wird sicherlich kein Torfestival. Ich tippe 0:1.“

SSC Donaueschingen – SV Gündelwangen. „Als ehemaliger Spieler des SSC weiß ich, dass Spiele zwischen Donaueschingen und Gündelwangen in den vergangenen Jahren immer torreich waren. Der SSC steht auf Platz zwei der Heimtabelle, was kein Zufall ist. Die Heimstärke sollte in einem 3:2-Sieg erneut zum Ausdruck kommen.“

FC Löffingen II – FC Pfohren. „Pfohren hat einen Lauf. Die Elf ist auf einem guten Weg, eine großartige Saison zu krönen. Allerdings wird es in Löffingen schwer, die Erfolgsserie auszubauen. Löffingen will mit aller Macht die Klasse halten und wird personell alles aufbieten, was zur Verfügung steht. Pfohren wird über sich hinauswachsen müssen. Gelingt das, gewinnen die Gäste mit 2:1.“

SV Öfingen – FC Lenzkirch. „Beide Konkurrenten sind mit 31 Punkten Tabellennachbarn. Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe und rechne mit einer Punkteteilung. Ich tippe 2:2.“