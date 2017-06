Regionalsport Schwarzwald Der Baum wird brennen  Rückspiel um Kreisliga A-Klassenerhalt

Der FC Unterkirnach will gegen FC Löffingen II zu Hause die Hinspiel-Niederlage wettmachen

Fußball, Relegationsspiel um den Verbleib in der Kreisliga A: FC Unterkirnach – FC Löffingen II (Sonntag, 15 Uhr). (ms) Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel muss der FC Unterkirnach im entscheidenden Rückspiel am Sonntag auf ein kleines Fußballwunder hoffen, um den drohenden Absturz in die Kreisliga B abzuwenden. "Das 0:2 ist natürlich ein schlechtes Ergebnis. Aber im Fußball haben wir schon viele Überraschungen erlebt. Das ist unsere letzte Chance. Wir werden nochmal etwas probieren", sagt Unterkirnachs Trainer Gerhard Fichter. Taktisch will der Coach einige Änderungen vornehmen. "Wir müssen mindestens zwei Tore schießen. Daher ist klar, wie wir spielen werden." Vor allem die Einstellung der Spieler soll aggressiver werden. Fichter: "Wir müssen den Kampf mehr annehmen. In Löffingen waren wir zu brav. Nun muss die Mannschaft frecher nach vorne spielen."

Diese Mentalität erwartet auch Löffingens Interimstrainer Stefan Löffler. "In Unterkirnach wird der Baum brennen. Sie werden vorne wie verrückt draufgehen und ein frühes Tor erzielen wollen." Daher sei die Löffinger Strategie zunächst eher defensiv. Löffler: "Wir verspüren keinen besonderen Druck. Die Jungs freuen sich auf das Spiel." Der etatmäßige Trainer Michael Baumann, der am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist zu einer personellen Änderung gezwungen: Der gesperrte Simon Schmitt steht für das Rückspiel nicht zur Verfügung. Ansonsten kann Löffingen aus dem Vollen schöpfen.