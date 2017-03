Regionalsport Schwarzwald Dennis Haas erzielt Fünferpack

20. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Hajduk Villingen siegt im Spitzenspiel

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk Villingen – FC Triberg 2:0 (1:0). Der Gastgeber schiebt sich durch den Sieg auf Platz zwei und ist nun Marbach-Verfolger Nummer eins. Triberg machte wenig nach vorne und kam zu keinem wirklichen Torschuss. Hajduk dominierte das Mittelfeld und machte nahezu keinen Fehler. Tore: 1:0 (17.) Ivica Jozinovic, 2:0 (75.) Josip Jozinovic. Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Christian Strittmatter (Grafenhausen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+1) Hajduk.

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Weilersbach 3:1 (1:1). Im ersten Abschnitt kamen beide Teams vor dem 1:0 zu jeweils zwei Riesenchancen. Unter anderem scheiterte SG-Angreifer Lelle per Kopfball. Wenig später machte er es besser und traf zum 1:0. Weilersbachs Torjäger Sözer glich kurz vor der Pause aus. Die Partie spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. Das Heimteam agierte in Hälfte zwei gut. Weilersbach war nach Standards gefährlich. Insgesamt ging der Heimsieg in Ordnung. Tore: 1:0 (33.) Julian Lelle, 1:1 (43.) Alper Sözer, 2:1 (58.) Sandro Schwer, 3:1 (63.) Lelle. ZS: 100. SR: Marcel Bricke (Löffingen).

FC Unterkirnach – FC Fischbach 1:3 (0:2). Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und führten früh mit 2:0. Mit dem 3:0, eine Viertelstunde vor Ende, war die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer durch Unterkirnachs Spielertrainer Logusan kam zu spät. Tore: 0:1 (4.) Sven Müller, 0:2 (14.) Andreas Zimmermann, 0:3 (76.) Zimmermann, 1:3 (80.) Robert Logusan. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach). Bes. Vork.: Gelb-Rot (86.) Unterkirnach.

FC Gütenbach – VfB Villingen 2:2 (0:1). Überraschender Punktgewinn für das Schlusslicht: Der VfB war spielerisch die bessere Mannschaft. Gütenbach machte dies aber durch ein kämpferisches Auftreten wett. Es ist der dritte Zähler in der laufenden Spielzeit für die Heimmannschaft. Tore: 0:1 (34.) Enis Beyleroglu, 0:2 (56.) Stefan Drzyzga, 1:2 (67.) Marcel Dorer, 2:2 (77. ET) Drzyzga. ZS: 100. SR: Hubert Schwarz (Zell am Harmersbach).

FC Peterzell – FC Königsfeld II 5:0 (3:0). Mit einem Fünferpack schoss Haas den FC Königsfeld im Alleingang vom Platz. Die Gäste hielten zu Beginn gut mit, fanden aber gegen den Knipser kein Rezept. Besonders schön war der Freistoßtreffer zum 3:0. Tore: 1:0 (5.) Dennis Haas, 2:0 (27.) Haas, 3:0 (41.) Haas, 4:0 (75.) Haas, 5:0 (78.) Haas. ZS: 100. SR: Chris Schäper (Villingen).

FC Kappel – SV Rietheim 2:1 (1:0). In einer chancenarmen Partie brachte Süss die Hausherren in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte Özdem eine Hereingabe von außen zum Ausgleich. Ellenberger, der einen Abpraller über die Linie schob, sorgte mit dem Lucky Punch für den glücklichen Heimsieg. Tore: 1:0 (22.) Marius Süss, 1:1 (49.) Erden Özdem, 2:1 (90.) Kai Ellenberger. ZS: 150. SR: Karl-Heinz Sauter (Spaichingen).

Spfr. Neukirch – DJK Villingen II 1:2 (1:2). Lutz verwertete eine Gruber-Flanke zum frühen 1:0 der Hausherren. Mit der ersten Chance glich die DJK durch Wildi per schöner Kombination aus. Kurz vor der Pause gingen die Gäste sogar durch einen Kopfball von Beha in Front. In Durchgang zwei rettete das Aluminium mehrfach für die Gäste, die glücklich gewannen. Tore: 1:0 (4.) Dennis Lutz, 1:1 (18.) Benedikt Wildi, 1:2 (44.) Jonas Beha. ZS: 120. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

FC Tannheim – FV Marbach 1:4 (1:2). Kohlermann köpfte nach sechs Minuten das 1:0 für die Gäste. Effinger erhöhte danach mit einem Distanzschuss zum 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Jucha machte Knipser Ehmann in Hälfte zwei den verdienten Sieg deutlich. Tore: 0:1 (6.) Luis Kohlermann, 0:2 (19.) Michael Effinger, 1:2 (35.) Matthaeus Jucha, 1:3 (49.) Florian Ehmann, 1:4 (90.) Ehmann. ZS: 160. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).