Regionalsport Schwarzwald Dem Weltcup ein Stückchen näher: David Ketterer siegt bei Slalom in Kanada

Dem Weltcup ein Stückchen näher: David Ketterer siegt bei Slalom in Kanada

David Ketterer studiert nicht nur in den USA, er fährt dort auch Ski. Und wie! Am vergangenen Wochenende belegte der 23-Jährige aus Hochemmingen bei der Rennserie um den Nordamerika-Cup in Panorama/Kanada bei zwei Slaloms die Plätze eins und drei. „Es lief super“, sagte Ketterer, der die Weihnachtstage im Kreis seiner Familie im Schwarzwald verbringt.

Der Maschinenbau-Student, der momentan die Universität in Boulder (Bundesstaat Colorado) besucht, hat vor allem ein Ziel vor Augen. „Ich würde gerne ein Weltcup-Rennen bestreiten.“ Dieser Traum blieb dem Hochemminger, der für Schwimm- und Skiclub Schwenningen startet, bislang verwehrt. Doch nach den jüngsten Erfolgen rückt das Ziel wieder in Sichtweite.

„Was die FIS-Punktzahlen betrifft, waren das die beiden besten Slaloms, die ich bislang gefahren bin“, sagt Ketterer. Noch ein paar Platzierungen dieser Güte, und er hätte die Qualifikation für ein Weltcup-Rennen vermutlich bald in der Tasche. Der Nordamerika-Cup in den USA ist vergleichbar mit dem Europa-Cup, der wiederum eine Stufe unter dem Weltcup angesiedelt ist.

Am Freitag, 30. Dezember, fliegt David Ketterer wieder nach Colorado und bereitet sich auf die nächsten Rennen vor. Vier Wettbewerbe hat der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist zwischen dem 2. und 5. Januar vor der Brust. Diese Chance will er nutzen, um seinem Traum erneut ein Stückchen näherzukommen: Irgendwann einmal für den Deutschen Skiverband bei einem Weltcup-Rennen zu starten. (daz)