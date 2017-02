Debakel für FC Neustadt

Verbandsliga-Aufsteiger verliert Generalprobe in Denzlingen klar mit 1:5 Toren

Fußball: (daz) Eine Woche vor dem Meisterschafts-Auftakt kassierte der FC Neustadt am Samstag beim Verbandsliga-Konkurrenten FC Denzlingen im letzten Testspiel eine 1:5 (0:3)-Pleite. Nach nicht einmal 60 gespielten Sekunden lag Neustadt bereits mit 0:1 zurück, nach 120 Sekunden schon 0:2 und in Minute neun stand es 3:0 für Denzlingen. Dem 1:3-Anschlusstreffer durch Samma (49.), folgten noch zwei Treffer (51./63.) der Denzlinger.

„Wir hatten zuletzt kaum mit dem Ball trainiert und nahezu nie auf einem grünen Platz gespielt. All das darf aber keine Ausrede für diese Leistung sein. In dieser Verfassung haben wir in der Liga keine Chance. Offenbar ist das noch nicht bei allen Spielern angekommen“, ärgerte sich Neustadts Trainer Klaus Gallmann.

Dass es nicht noch schlimmer kam, ist nicht etwa einer Steigerung der Hochschwarzwälder zu verdanken. Vielmehr schaltete Denzlingen einen Gang zurück. Neustadt zeigte viele Fehlpässe und kaum Spielverständnis. „Wir haben noch drei Trainingseinheiten und einen Berg an Arbeit vor uns. Diese Niederlage ist vor allem wegen der Art und Weise, wie sie zustande kam, schmerzhaft und sollte allen Spielern zu denken geben“, betont Gallmann.